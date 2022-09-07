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首制船计划明年交付，第二艘日前正式开工

国产大型邮轮建造扎实推进（新视点）

本报记者  刘志强
2022年09月07日07:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　8月8日，第二艘国产大型邮轮在中国船舶集团旗下外高桥造船有限公司正式开工建造，意味着国产大型邮轮进入“双轮同造”阶段。

　　大型邮轮，代表着一个国家的装备建造能力和综合科技水平。

　　2018年11月，我国首制国产大型邮轮建造合同签署。目前，首制船建造已全面进入内装和系统完工调试阶段，计划于2023年交付。建造过程中，中国船舶集团通过引进消化和自主创新，攻克了邮轮重量控制、安全返港、动力系统、综合电网、舱室环境、振动噪声等关键设计技术，为第二艘国产大型邮轮建造奠定了基础。特别是打造了薄板生产智能车间，实现了产线智能化管控，提升了分段建造效率和精度管理水平，构建了邮轮产品系列化建造能力。

　　相比同型首制船，第二艘国产大型邮轮有了多方面改进和提升：总吨位增加0.67万吨，总长加长17.4米，客房数量增加19间；新增2套脱硫塔和选择性催化还原（SCR）系统。此外，设计建造周期缩短6个月，需要针对安全返港设计、重量控制、防火设计等进行重新开发论证。目前，详细设计已完成约40%，生产设计模型平衡和结构生产设计发图工作已全面启动。下一步，外高桥造船公司将完善项目管理，通过质量、安全、成本、周期等风险管控，全力推进建造任务。

　　目前，中国船舶工业已初步掌握大型邮轮设计建造关键核心技术，向大型邮轮批量化、系列化建造迈出了重要一步。中国船舶集团总经理杨金成表示，将以第二艘国产大型邮轮开工建造为契机，深化合作、加强攻关，持续强化供应链体系建设和管理，着力优化邮轮产业生态，为我国邮轮产业和世界邮轮经济发展作出积极贡献。

　　发展稳步向前的同时，邮轮产业也迎来了政策层面的利好。日前，工信部等五部门联合发布《关于加快邮轮游艇装备及产业发展的实施意见》，提出具体目标“到2025年，邮轮游艇装备产业体系初步建成，国产大型邮轮建成交付，中型邮轮加快推进，小型邮轮实现批量建造，游艇产品系列多样规模化生产，旅游客船提档升级特色化发展”“建立邮轮游艇本土配套及国际协作体系，形成专业化的配套供应链”等。

　　建立部门协同和央地联动工作机制，加强与地方交通、文旅、海洋等规划对接配套；研究优化邮轮游艇管理和运营相关规定，健全有关技术规范和标准体系；鼓励通过创新金融产品、建立邮轮游艇产业发展基金、落实首台（套）重大技术装备保险补偿机制等方式加大对邮轮游艇发展的精准支持……未来，一系列政策措施一定能促进邮轮产业实现新的更大发展。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月07日 18 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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