本报记者 王 珂

日前，2022中国（太原）国际能源产业博览会开幕。本届博览会设置新能源展区、储能展区、5G+能源展区等多个展区。图为参观者在博览会上了解一款新能源汽车的情况。

新华社记者 杨晨光摄

浙江永康市农业农村局和国网永康市供电公司密切合作，共同打造“未来乡村”充电站，将绿色消费网络向乡村扩展。图为在当地“未来乡村”秀岩村充电站，村民在为自己的新能源车充电。

马 向摄

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促进绿色发展，是推动经济高质量发展的内在要求。今年初，国家发改委、商务部等部门发布《促进绿色消费实施方案》，对进一步促进绿色消费做出部署。随着政策逐步落地见效，绿色消费方式正成为越来越多消费者的自觉选择，绿色低碳产品的销量和市场占有率进一步提升，一些重点领域企业也更加主动地向绿色转型。

绿色理念更加深入人心

“少用一个塑料袋、少用一双一次性筷子，绿色低碳消费不妨先从这些小细节做起。”北京市朝阳区某金融机构员工谭莉说。去年，她参加了一个海洋环保主题的讲座，了解到塑料制品带来的海洋污染，“从那以后，我就提醒自己，一定要力所能及地减少使用一次性用品。”

点外卖，是谭莉几乎每天都要经历的场景。她打开手机里的外卖APP，选好菜品进入结账页后，在餐具数量栏的旁边有一行绿色字体的提醒：“选‘无需餐具’，能量+10”。谭莉告诉记者，选择了这项服务后，商家送餐时将不再附带一次性餐具，从而减少了很多不必要的浪费。

民以食为天，提升食品消费绿色化水平是促进绿色消费的重要内容。商务部消费促进司相关负责人介绍，商务部联合中央文明办开展“光盘行动”，推动出台《绿色餐饮经营与管理》《宴席节约服务规范》等标准，鼓励广大餐饮企业自觉开展勤俭节约活动。其中，“半（小）份菜”“不带餐具”外卖等已成为行业新风尚。

为从源头减量、推动降低一次性塑料餐具消耗，美团2017年启动“青山计划”，上线外卖“无需餐具”服务。5年来，美团通过激励消费者减少使用一次性餐具、引导平台商户提供绿色服务、实施生态保护公益项目等举措，已有超过2亿用户使用“无需餐具”功能，环保订单占比增长近40倍，超过80万商家加入了青山公益行动。

“能明显感觉到选择‘无需餐具’的顾客越来越多。”北京市海淀区一家湘菜馆负责人李耀说。很多人的消费理念更加成熟理性，即便是不收费的一次性餐具，也不再“不要白不要”，而是按需索取、杜绝浪费。“人们的消费理念和外卖平台的服务有了互动，形成了良性循环，带动行业向着更加‘绿色’的方向发展。”李耀说。

从食品消费到衣着消费，从居住消费到交通消费，从家电消费到文旅消费，绿色消费成为新时尚。逛商场，绿色低碳的标识随处可见，绿色产品柜台多了起来；买家电，绿色节能产品选择更加丰富，很多还能享受节能补贴；去旅游，一次性用品成为越来越多酒店的可选服务，助力绿色环保……

商务部消费促进司相关负责人表示，商务部加强绿色消费宣传，通过2022国际消费季、全国消费促进月、全国网上年货节、中华美食荟等活动，大力倡导绿色消费理念、低碳生活方式，反对餐饮浪费。将继续组织带动中介组织和龙头企业举办“绿色可持续消费宣传周”“青山计划”等形式多样的活动，积极营造全社会绿色、健康的消费氛围。

绿色供给更加丰富多彩

“刚给新房装修完，选的全是绿色建材。这不，又选了一整套绿色节能家电！”近日，在苏宁易购北京市朝阳区杨闸店，前来选购家电的消费者王薇说。如今，绿色智能家电的产品供给更加丰富，消费者的选择空间更大，还能享受节能补贴。

家电消费是居民消费的重要组成部分，人们对绿色智能家电的升级消费需求旺盛。不久前，商务部会同相关部门发布《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》，明确了开展全国家电“以旧换新”活动、推进绿色智能家电下乡、拓展消费场景提升消费体验、优化绿色智能家电供给等举措，进一步激发绿色智能家电消费需求。

8月，商务部启动“2022全国家电消费季”，统筹指导各地商务主管部门组织举办家电消费促进活动、提升家电消费体验、优化家电售后服务，为消费者提供更多实惠、更多选择、更多便利。苏宁易购以“2022全国家电消费季”为契机，推出旧家电回收免上门费、新机极速送装等服务，并开展了以旧换新补贴活动。活动开展以来，苏宁易购全渠道新一级能效大家电销量同比增长95.3%，线下门店客流明显上涨，在江苏的多个门店，一、二级能效的变频空调、冰箱、彩电销量同比翻倍。

“买家具，绿色环保是关键。”在上海市杨浦区某家居大卖场内，为孩子选购新书桌的消费者郝伟说。实木和板材哪个更环保，板材不同级别哪个更安全，新书桌到家多久才能放心使用，这些成为他向销售员询问的重点。郝伟说，越来越多商家意识到绿色消费趋势，增加了绿色、智能、健康产品供给，在营销中也注重打“绿色牌”，“纯实木”“零甲醛”“高环保等级”等成为重点介绍内容。

工信部、商务部等部门不久前发布《推进家居产业高质量发展行动方案》，明确提出增加健康智能绿色产品供给。包括编制发布升级和创新消费品指南，以智能、绿色、健康、安全为导向，深挖潜在市场，细分领域，细化品种，扩大市场供应，加强消费引导。积极开发节能、节水、环保、低噪声的绿色家电，传承推广传统中式家居文化，发展天然材质家居产品。

新能源车的供给更加丰富。上半年，我国新能源汽车销量同比增长1.2倍。商务部等17部门不久前印发《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》，提出“研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题”“深入开展新能源汽车下乡活动，促进农村地区新能源汽车消费使用”“加快推进充电设施建设，提高充电使用便利性”等举措，支持消费者购买使用新能源汽车。

绿色转型更加积极主动

“再也不用担心弄丢购物小票了。现在，购物记录在手机上就能查看，方便又环保。”近日，在银泰百货浙江杭州武林店，前来购物的马菲说。目前，全国各地的银泰百货商场陆续实现了喵街APP收银无纸化和发票电子化，还通过化妆品空瓶回收得购物券、倡导自带购物袋、旧衣回收换鲜花等活动，打造绿色消费体验。

设置绿色产品专柜、合理控制商场室温、提供新能源充电设施……商务部发布绿色商场创建评价指标，指导各地加大政策支持力度，推动绿色流通主体培育工作提质增效。在相关政策引导下，提供绿色服务、引导绿色消费、实施节能减排的绿色商场越来越多。截至目前，全国已累计创建绿色商场500多家，给消费者带来绿色、安全、健康的购物体验。

“换上电动物流车，安全又便利。”在京东“亚洲一号”智能产业园区，驾轻就熟使用电动物流车的第一传站车队负责人王帅说。王帅是京东物流用车从燃油车转向低碳电动化的见证者与参与者，他感受到了“转”的决心：“我们在2017年就把北京的自营城配车辆全部更换为新能源车辆了。前不久，又完成了一批新车型的替换。”

商务部注重促进电商绿色发展，出台推动电子商务企业绿色发展的政策文件，引导电商企业节能增效、快递包装绿色转型，培育电商平台绿色发展生态。此外，还鼓励电商企业结合网络促销活动，开设绿色产品专场，加大绿色产品的销售力度；设立绿色包装专区，推动平台内经营者更加主动地使用绿色包装。

采购绿色食材、推出小份菜、提醒适量点餐、鼓励消费者打包……这些倡导简约适度、鼓励绿色消费、反对餐饮浪费的有效举措，正成为越来越多餐厅的标配。从相关部门到行业协会再到餐饮企业，制止餐饮浪费、鼓励厉行节约成为共识。在中国饭店协会指导下，美团联合西贝莜面村、觅唐等餐饮商家发布《可持续餐饮商户指南》，在可持续食材、可持续门店、可持续包装等方面践行绿色可持续发展。“未来我们将继续携手各方，深入推动行业绿色低碳发展。”美团高级副总裁王莆中说。

商务部消费促进司相关负责人表示，将继续指导各地商务部门和商贸流通企业大力倡导简约适度、绿色低碳文明健康的生活方式，更好推动绿色商场创建，高质量发展二手商品流通，引导电商企业绿色发展，促进汽车、家电等领域的绿色消费，构建新型再生资源回收体系，全面促进消费绿色低碳转型升级，为推动高质量发展作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2022年09月07日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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