本报记者 齐志明

中秋、国庆“双节”临近，不少地区消协组织发出消费提示：为长辈购买保健食品一定要看清是否具有国家相关部门审批认证的天蓝色标识（俗称“蓝帽子”），并检查标识下是否有可通过网络查询的保健食品批准文号。

“父母上了年纪后，时常会买一些保健品补补身子。我经常提醒他们，购买时一定要认准‘蓝帽子’，且要选牌子货。”在北京市海淀区某互联网公司工作的王文辉说。

“奶粉是孩子的口粮，绝对马虎不得。我在商场挑选时，看到这款婴幼儿配方乳粉，它是首批通过新国标的奶粉，品质很有保障，值得买。”近期，家住河北石家庄市的二胎妈妈李晓静给宝宝选购奶粉费了一番心思。

民以食为天，食以安为先。让“一老一幼”吃得安全、吃得放心、吃得营养健康，是全社会共同关心的大事。

2021年3月，婴幼儿配方乳粉新国标出炉。业内专家指出，新国标对蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质以及胆碱等成分都作出了更细致的规定，同时在安全性方面要求更加严格，这些标准设定能更好满足不同年龄段婴幼儿差异化营养需求，更有利于婴幼儿的成长发育。

“要健全消费品质量标准体系，大力推动产品质量分级。婴配粉新国标的出台为整个行业的提质升级奠定了基础，推动各方以高质量的供给来满足消费者对美好生活的追求。”旗帜婴幼儿配方奶粉相关负责人表示，公司加大科技创新，优化产品品质，帮助婴幼儿增强免疫力、调理肠道、促进骨骼发育。

中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江认为，适应消费结构升级的需要，要坚持创新驱动，提高绿色、健康、优质商品的供给，锻造品质、树立品牌、完善标准、优化售后服务，让老百姓吃得更好、用得舒心。

中消协有关负责人表示，食品与消费者生活密切相关，交易频繁，纠纷数量较大。要关注“一老一幼”等重点消费群体，推动线上线下食品经营者严格落实有关法律规定，加强对食品安全的管理，杜绝违法添加、以次充好、缺斤短两等违法行为。

《 人民日报 》（ 2022年09月07日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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