原标题：智慧金融迎未来 邮储银行亮相2022年服贸会

8月31日至9月5日，2022年中国国际服务贸易交易会(简称“服贸会”)在北京首钢园区举行。在此次服贸会上，中国邮政储蓄银行以“金融赋能 让生活更美好”为主题，打造了数字金融展区、综合金融服务展区和数币大道展区三大展示专区，将“需求个性化、产品定制化、服务多元化、体验场景化”融入展览展示，体现了邮储银行在支持实体经济、服务乡村振兴、践行普惠金融、推进数字化转型等方面的实践成果，深度阐释了邮储银行“绿色让生活更美好”品牌主张的内涵。

“集约服务舱”：可实现23类、200余项业务办理功能

本次展会，邮储银行将北京分行创新研制的“集约服务舱”搬到了展会现场，吸引了大批参观者，大家纷纷现场体验舱内自助办理业务。

“集约服务舱”集成了坐式ITM机(智能柜员机)、远程交互显示屏、智能营销屏等设备，兼具紫外线消毒、监控、新风换气等功能，同时集合邮储银行远程视频服务、手语服务等多种渠道扩展功能；可实现一体化开卡、产品签约、电子银行、信用卡、短信、存折业务等23类、200余项业务办理功能。

“集约服务舱”的研发应用是邮储银行北京分行实现网点运营高质量发展、提升客户体验的创新实践，也是在网点集约化作业模式转型创新、网点金融服务渠道延伸拓展、零售业务生态圈构建完善等方面的积极探索。

“沉浸式YOU商街”：“足不出户”的线上助农创新场景

邮储银行高度重视“三农”金融服务，加强服务乡村振兴的顶层设计，持续加大乡村振兴重点主体和领域的信贷投放力度，努力追逐“让绝大多数农户都有邮储银行授信”的梦想，推进农户普遍授信，全力服务乡村振兴。

在展会上，邮储银行展示了在乡村振兴金融服务数字化转型上的积极探索——通过在“三农”信贷贷前、贷中、贷后全流程探索使用新技术，有效降低“三农”领域从业者与金融服务人员的沟通成本，向客户提供全天候、标准化的金融服务。

邮储银行还专门设置了沉浸式消费体验场景，展示了北京分行“沉浸式YOU商街”。“利用VR技术，我们创新推出‘沉浸式YOU商街’消费体验场景。您戴上VR眼镜就可以沉浸式体验YOU商街购物了。”展会现场的工作人员介绍道。

从戴上VR眼镜那一刻，参观者就仿佛置身于平谷的桃园、密云的葡萄园，亲自现场挑选、采摘、称重，同时还可以领取邮储银行数字人民币红包，下单支付即可享受福利，坐等新鲜水果快递到家。

这是邮储银行线上助农的创新场景体验。邮储银行北京分行与北京市邮政公司协同搭建助农场景，将邮储银行“YOU商街”与邮政菜单电商平台打通，为京郊农户提供线上引流，助力京郊农户线上销售；为个人客户提供京郊优质、新鲜果蔬的购买渠道。

数字人民币服务：让大众畅享“智慧生活”

在展会上，邮储银行展示了数字人民币的各项支付场景和建设成果，吸引了众多观众打卡体验。特色大客户、休闲娱乐、零售商超、网络平台等多样的应用场景展示彰显了数字人民币的发展前景，手表、学生卡、工作证等各式“硬钱包”让参观者充分体验数字人民币的便利。

作为数字人民币指定运营机构，邮储银行充分发挥资源禀赋优势，加强产品研发和场景建设，持续深化数字人民币试点，推出数字人民币消费贷款等多项创新产品，拓展医疗健康、交通出行、文化旅游、乡村振兴、百货零售等领域数字人民币应用场景。

此外，邮储银行数字人民币试点工作在各类邮政普遍服务场景中先行先试，目前邮政营业、集邮消费、寄递揽投、邮政微商城、邮生活、邮乐网等场景中率先实现数字人民币受理，突显了邮政普遍服务和邮储银行普惠金融特色。

邮储银行“U+”卡：助力新市民美好生活

新市民是城镇未来发展的重要力量，邮储银行网点覆盖广、客户数量多，新市民是重要客群。针对新市民客群，邮储银行认真落实监管部门要求，全力打造新市民特色金融服务方案，聚焦新市民美好生活需求，推出专属借记卡“U+卡”、专属小额贷款产品，并针对新市民个人消费贷款需求加大支持服务力度，着力提高新市民金融可得性和便利性，切实增强新市民的获得感、幸福感、安全感。

在展会上，参观者可以看到邮储银行“U+”卡的视频介绍。该卡叠加多项权益，让新市民享受跨行转账手续费、账户余额变动通知短信服务费、工本费等多项资费减免。

在融资服务方面，新市民可享受创业就业资金支持、购车优惠以及邮储银行提供的投资者教育、邮爱驿站等暖心服务。特别是，使用邮储银行“U+”卡的新市民客户，在邮政营业厅邮寄国内普通包裹，还可享受邮费优惠。

目前，办理邮储银行“U+”卡和享受有关融资支持等服务的新市民客户覆盖建筑工人、快递小哥、网约车司机、自主创业者等群体，满足了新市民创业、消费、就业等方面的金融服务需求。

(责编：董童、李源)

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