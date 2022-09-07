吴长锋

原标题：他把科技的“种子”种进农户心田

今年夏天，安徽阜阳市太和县种粮大户徐淙祥种的小麦亩产再创新高，1200多亩现代农业示范田里的小麦亩均产量超过800公斤。

8月，顶着似火的骄阳，对口联系种粮大户徐淙祥的太和县淙祥现代农业种植专业合作社（以下简称淙祥合作社）定点帮扶科技特派员、安徽省农业科学院作物所作物栽培研究室（以下简称作物所栽培室）主任乔玉强，再次来到太和县旧县镇张槐村查看大豆、玉米苗情。天气闷热，不一会汗水就湿透了衣衫，但乔玉强毫不在意，对他来说，这种工作场景再平常不过了。

“我被派往淙祥合作社担任科技特派员，至今已有10多个年头了。淙祥合作社的成绩让我由衷地感到高兴，这也是对我们农业科研工作者的鼓励。”乔玉强说。

合作社成了他的“第二个家”

乔玉强出生在淮河岸边的颍上县农村。他从小跟随父母务农，感受到了“一个汗珠摔八瓣”劳作辛苦。乔玉强立志为改变农村落后的生产、生活方式而发奋努力。

乔玉强2008年博士毕业后，来到作物所栽培室，从事旱粮作物丰产高效栽培技术研究。多年的科研实践，让他成长为作物栽培研究室主任、安徽省小麦产业技术体系栽培岗位专家。

2012年，乔玉强和他所在的小麦栽培与耕作团队，受委派协助帮扶淙祥合作社，乔玉强团队还成功申报获批了安徽省第一批粮食丰产科技工程科技特派员工作站。此后，淙祥合作社仿佛成了乔玉强的第二个家，每年他都要来这里待上好几个月。

“今年女儿高考，我还是把大部分时间放在了淙祥合作社的科技帮扶上。”谈及此事，乔玉强脸上满是对家人的亏欠。

炎炎夏日，烈日暴晒下，室外温度超过40摄氏度。在太和县旧县镇张槐村，乔玉强正与徐淙祥一起查看田间苗情，指导玉米大豆带状种植田间管理。汗水早已湿透衣衫，但对乔玉强来说，这种情况他早已经习以为常了。

让科学种田方法“听得懂、传得开、立得住”

“刚刚在淙祥合作社开展试验时，当地群众看到我们在田里划分小区，都认为是要盖房子。”乔玉强说，农户们看到他们团队种田的方式都感到很新奇，解释半天，才让农户们明白，这样做是为了确保田里每个小区大小一致、每行播种量精准，最终才能确保试验数据的准确性。

“现在当地农户对我们的试验操作早已经习以为常，而且都学会了在庄稼成熟期到试验地比较哪个品种长得好、产量高。农户在帮淙祥合作社干活时也都很仔细、很负责。”乔玉强说，当地农户看到淙祥合作社种植的粮食品种高产稳产，长期帮淙祥合作社试验田干活的农户吴秀丽提出要买种子，在她家的3亩地里进行种植，花多少钱买都可以。“我们免费给她送了种子。”乔玉强说。

农业生产具有很强的地域差异，为了解决太和县粮食生产的瓶颈问题，多年来乔玉强在淙祥合作社开展优良品种筛选、秸秆还田、肥水高效利用、小麦玉米连作周年丰产高效等高产高效配套栽培专题技术研究与示范，成功总结出一系列适合淮北地区自然条件的粮食高产高效栽培技术。

围绕农户一时难以接受的小麦药剂拌种、控制播量、氮素后移等关键增产技术，乔玉强带领淙祥合作社的农户，每年都开展小面积对比试验和大面积集成示范，并在生产关键时期及时现场指导。每年在作物生长各阶段，都有大批本地和外地的农业科技人员、种粮大户及农户到现场观摩。通过带领农民干、做给农民看，优良品种和科学栽培技术在乔玉强的努力下得到了普及推广。

“今年的小麦真是大丰收啊！”说起今年的麦收，淙祥合作社农户徐建喜上眉梢。近年来，乔玉强在淙祥合作社推广作物所研发的新品种皖垦麦22、荃麦725等，并结合优良品种筛选和科学栽培技术，极大地提高了淙祥合作社的粮食产量。淙祥合作社5亩高产展示区小麦、玉米亩产分别达到717.66公斤、958.80公斤，创造了年亩产1676.46公斤的高产典型。淙祥合作社年单位面积收益较附近一般农户高了20%以上，粮食丰收让淙祥农户们的“钱袋子”鼓了起来。

“以前我们是靠天吃饭，现在靠技术可以解决很多难题。我们一有技术上的问题，首先想到的是找乔博士讨教办法。”淙祥合作社的第三代种粮人徐旭东乐呵呵地说。

农户们看到技术带来的显著变化，开始主动要求学习新技术。从小面积试验到大面积集成示范，乔玉强用丰富的实践经验和扎实的专业知识，耐心解答农户提出的各种问题。当地农户都说，乔博士教的科学种田方法“听得懂、传得开、立得住”。

守好心中的那方“责任田”

“蹲在地头向俺们传授农业技术、手把手教我们实际操作，一干就是半天，一点没有专家的架子。”这是农民眼中的乔玉强。

“皮肤晒得黝黑，整天乐呵呵的，在办公室坐不住，喜欢往田里跑，和科技帮扶对象聊起科学种田来滔滔不绝，就差把自己的办公桌搬到庄稼地里了。”这是同事眼中的乔玉强。

“他一年有好几个月在外出差，每到小麦播种、管理、收割的关键时期，家里更是见不到他人影。今年是女儿高考，他也没有时间陪伴……他爱这个家，但他把大部分时间留给了试验田，留给了需要农业科技的农民兄弟。”这是家人眼中的乔玉强。

十年来，靠着点滴积累和扎根基层的恒心，乔玉强将科技的种子种进了广大农户心田，结出了丰硕的成果。

如今，淙祥合作社耕地面积已扩大到1200多亩，沟渠路桥井等田间基础设施基本齐备，良种覆盖率达100%、农机作业率达100%、科技贡献率达75%以上，先后荣获“全国农牧渔业丰收奖”“省、市、县科技进步奖”“科技兴农突出贡献奖”。乔玉强也因帮扶工作表现突出，2018年被授予“阜阳市优秀科技特派员”荣誉称号。

“我只是生逢其时，有幸从事农业科研事业，做了一些分内的工作。”谈及取得的成绩和荣誉，乔玉强尤为谦虚。他表示将继续用心、用情，守好心中的那方“责任田”，在科技特派员的岗位上，转化更多科技成果，让“农业科技”的种子在农民心田开花结果。

(责编：赵竹青、吕骞)

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