党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。新华社记者深入基层，用镜头记录下奋进路上的点点滴滴。

在云贵高原大山深处，贵州省平塘县克度镇有着一个更加响亮的名字——“天文小镇”。这座曾经闭塞的小镇，如今已是世界上最大、最灵敏的单口径射电望远镜“中国天眼”的“栖身地”。依托“中国天眼”，克度镇发生了翻天覆地的变化。

银河下的“中国天眼”全景（无人机光绘照片，2022年7月24日维护保养期间拍摄）

上图为2015年5月7日拍摄的天文体验馆建设现场；下图为2022年7月19日拍摄的天文体验馆（无人机照片）

伴随着“中国天眼”的建设，平塘县克度镇动工建设以科普为主题的特色天文小镇，大力发展研学产业，天文时空塔、天文体验馆、天文观测演示等20余个项目相继投入使用。

这是一张拼版照片：依次为“中国天眼”拼装第一块反射面板（左上，2015年8月2日摄）、“中国天眼”反射面板安装近半（右上，2015年12月16日摄）、“中国天眼”反射面板安装近八成（左下，2016年3月9日摄）、维护保养期间的“中国天眼”（右下，2022年7月21日摄）

2022年7月20日拍摄的“天文小镇”一景（无人机照片）

就在今年暑期，“天文小镇”每天都要接待100余个研学团队，日均访客量超过4000人。

2022年7月20日，参观者在天文体验馆内观看“中国天眼”模型

2022年7月20日，参观者在天文体验馆内参观

2022年7月20日，参观者在天文体验馆内观看天文科普电影

2022年7月20日，参观者在天文体验馆内参观

2022年7月20日，参观者在天文体验馆内参观

2022年7月20日，参观者在天眼光影馆内参观

2022年7月20日，参观者在天眼光影馆内参观

“天文小镇”的人气越来越旺，慕名而来的游客越来越多，也带动村民在家门口就业创业、增收致富。通过发展“天文科普+研学教育+乡村旅游”的旅游扶贫新模式，克度镇餐饮、酒店、休闲娱乐等方面都得到了快速发展，村民收入大幅提升。

2022年7月19日，76岁的黄小妹（右）与老伴在自家阳台上休息。黄小妹家于2016年7月搬离天眼核心区迁至克度镇马鞍社区

2022年7月19日，32岁的刘成亮在民宿内整理客房。2016年，刘成亮搬离天眼核心区迁至航龙村星际家园，并将安置房用于经营民宿。目前，刘成亮所经营的民宿有14个房间，在每年的旅游旺季，入住率能达到百分之八十以上

2022年7月19日，32岁的刘成亮在民宿内调试望远镜。2016年，刘成亮搬离天眼核心区迁至航龙村星际家园，并将安置房用于经营民宿。目前，刘成亮所经营的民宿有14个房间，在每年的旅游旺季，入住率能达到百分之八十以上

2022年7月19日，30岁的杨丽在克度镇马鞍社区一刺绣厂内工作。杨丽家是“中国天眼”所在“大窝凼”内的12户居民之一。2009年，杨丽家搬离天眼核心区迁至克度镇移民安置点

2022年7月20日拍摄的“天文小镇”一景（无人机照片）

从贫瘠乡镇到“天文小镇”，十余年间，克度镇与科技结缘，面貌焕然一新，交通道路四通八达，配套基础设施一应俱全，一座生机勃勃的“天文小镇”正在成长。

监制：邹声文

策划：刘洁 郑卫 兰红光 赖向东 王建华

统筹：鱼澜 宋为伟

制作：赵婷婷

编辑：邓坚 林繁晶 张曼怡 韩芳

摄影：欧东衢

新华社第一工作室出品

新华社摄影部制作

(责编：宋心蕊、岳弘彬)

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