人民网记者 夏晓伦

体育强则中国强，国运兴则体育兴。随着《体育强国建设纲要》《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》等政策文件发布，全民健身国家战略深入实施。

“乘着体育改革发展的东风，人民群众喜爱的全国路跑健身运动也蓬勃发展，从2011年的22场增加至2019年的1828场。这10年间，赛事的举办场次增长了83倍。”中国田径协会副主席蔡勇在日前召开的“世界跑鞋 中国特步”品牌升级战略发布会上透露。

如今，参与成本最低、运动形式最为简单的跑步运动已经逐渐成为广大体育爱好者的健身首选。三五成群、相互约跑，健身的同时也愉悦了心情，跑步已经逐渐成为一种时尚，一种生活方式。

对此，蔡勇表示，近两年，面对世纪疫情，中国跑者热情依然不减，中国田径协会倡导的“跑遍中国”线上跑步活动及其他线上活动，已经组织589场线上跑步活动，参与人群突破132万人，居家健身、线上跑步已经成为全民健身的新方式。

蔡勇还指出，体育是社会发展和人类进步的重要标志，是综合国力和社会文明程度的重要体现。推进体育强国建设，不仅需要团结一致、创新发展，也更需要越来越多有社会责任的企业参与进来，一起共创、共享、共赢。

人民网监事会主席、2017年度“中国马拉松跑步人物”唐维红参加了发布会，并参与《中国体育品牌如何提高国际影响力》论坛的讨论。她注意到，随着百姓对体育装备需求的上升，国产体育装备也在不断提质升级，越来越多的跑者开始穿国产品牌，“因为它们很时尚、很好看，也很高科技。看了今天的发布，对国产品牌更是充满信心、充满期待。”

唐维红还从传播，特别是国际传播方面分享了两点感受：首先，媒体要讲好中国故事，应该多讲、讲好中国体育的故事。体育能提高人民健康水平，满足群众对美好生活向往、促进人的全面发展。体育强则国家强，发展体育事业不仅是实现中国梦的重要内容，还能提供凝心聚气的强大精神力量。体育在国际传播中有着独特的亲和力和无隔阂性，讲好体育故事，能找到更多中外话语的共同点和情感共鸣点，围绕中国精神、中国价值、中国力量向国际社会积极展现中国形象。

其次，应遵循传播的新趋势、新特点。截至今年6月，我国网民规模为10.51亿，互联网的普及率达74.4%。互联网已成为信息传播最主要的途径和平台。“人民网创办25年，一直努力做最好最权威内容的网站，向世界讲好中国故事，传播好中国声音。我们很关注体育产业的新技术、新业态、新场景，注重用新媒体的手段，适应媒体移动化、视频化、社交化、智能化的特点，更全面、立体、生动地展示并助力中国体育、中国品牌的新发展、新突破。”她说。

特步集团董事局主席兼CEO丁水波在发布会上表示，伴随着中国国力崛起、文化自信，人们对美好生活的向往也进入新的阶段，过往是“吃饱穿暖”走向了更高层次的“文明其精神、野蛮其体魄”，体育用品行业正在迎来新的黄金十年。

特步国际近日公布的财报印证了上述判断。数据显示，集团上半年营收56.84亿元人民币，同比增长37.5%，创历史新高；经营利润9.22亿元，同比增长34.8%；普通股股权持有人应占利润5.9亿元，同比增长38.4%。其中主品牌的收入为48.98亿元，增长36.2%。

记者还了解到，特步国际近几年来持续加大研发投入力度，每年维持在2.5%的投入，这为产品的科技含量提供了强大支撑，也让国产体育品牌立足国际市场变得更加坚实。此次发布会上，特步最新创新科技成果XTEP ACE缓震科技平台、及搭载该科技的战略新品160X 3.0 PRO跑鞋如期亮相。

丁水波还透露，未来10年，特步将投入50亿助力中国路跑事业，包括产品研发创新、赛事及运动员支持、国人竞速激励计划、跑步群体运营支持、5km/10km赛事建立等，持续打造跑步生态圈，不断筑高特步在跑步领域的竞争壁垒。

当前，以特步为代表的国产体育品牌正站上新的起点，攻技术之难关、攀质量之高峰，引领中国跑鞋打开全球高端市场新局面，并助力中国路跑事业迈向更高的国际竞争维度，让世界看见中国新速度。

(责编：郭思邈、吕骞)

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