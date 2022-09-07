原标题：拓展元宇宙更多可能性：AI与元宇宙相融互促

作为新一轮数字经济和产业变革的重要驱动力量，元宇宙的发展备受各方关注。新赛道、新格局，该如何推动元宇宙的技术化、产业化、商业化发展？在刚刚闭幕的2022世界人工智能大会上，各方专家给出了自己的看法。

科大讯飞联合创始人、聆思科技董事长、上海长三角商业创新研究院理事、科技部“863”类人智能重点项目首席专家胡郁认为，元宇宙是一个综合性概念，涉及到技术、产业和资本。这个概念背后，要用非常多的核心技术支撑，包括智能体、通讯、沉浸式体验等。“我们说的大的‘元宇宙’，要将三个世界——物理世界（现实世界）、心理世界、虚拟世界都融合在一起，从而让人获得功能性或者是情感性需求的满足。”

胡郁表示，元宇宙涉及的一个重要技术，就是人工智能。于元宇宙来说，机器人技术、5G和6G通讯技术、沉浸式体验技术也至关重要，特别是沉浸式体验技术。“人类的眼耳鼻舌身意，在智能体、机器人间、数字虚拟人进行融合，需要所有的感官器官都达到充分的满足。”该如何实现满足？胡郁认为，是智能体与沉浸式体验的相交，也就是所谓的人与机器的交互。

他进一步阐述自己的观点，人和机器之间的交互，从PC时代的GUI图形交互，发展到移动互联网时代的touch ui触摸交互，如今进入万物互联时代，基于视觉呈现的语音交互（VVUI）开始日益凸显。“因为信息最快表达的方式是图像，而人把图像最快的表达出来是语音。”胡郁说。

基于对元宇宙人文和科技哲学的理解，胡郁提出，实现其产业化的关键核心是产品和设备，包括软硬件一体化设备、互联网软件及服务、基础设施。未来，元宇宙的设备和产品，主要集中于三个方向：下一代手机、智慧新能源车、家庭服务机器人等。

要将元宇宙产品商业化，重点是解决消费者在特定场景下的刚需和痛点，满足用户价值和客户价值，让用户购买产品和服务能得到功能性或情感性需求满足的心理兑价。“一个产品，不仅在硬件上带来足够的体验，还能源源不断地产生内容，通过对内容进行确权，让内容生产者获得收益，才会让更多人参与到内容生产中来，使商业增长飞轮越转越大。”

在以“抢占新赛道发展先机，开创元宇宙引育新局”为主题的元宇宙高峰论坛上，科大讯飞研究院执行院长刘聪围绕“元宇宙中技术链条和产业机遇”，发表了自己的看法。他认为，元宇宙目前更多还是一个框架性概念，既不是一个独立的技术、应该也不算是一个独立的产业。在元宇宙框架中涉及到的各项核心技术，除了硬件、通讯、运算等基础设施能力之外，毫无疑问人工智能将是支撑元宇宙技术升华和应用落地的关键模块。例如基于多传感器的多模感知能力、结合各类数据和知识的深度理解能力、跨终端界面呈现的多维表达能力、人机协同的AIGC能力和工具等，都是元宇宙重要的科技要素。

同时，智能家庭机器人也是科大讯飞关注的元宇宙重要落地场景，“元宇宙的作用不应只是让大家花更多时间沉浸其中，而是一方面通过该空间进一步提升人们获取信息的丰富度，以及进一步提升人们获取信息的效率及健康度；另一方面还要重点推动数字经济更好地去赋能实体经济，例如在元宇宙中让虚拟人、让AI去学习这些能力，更加方便地将相关能力跨时空‘赋能’到家庭服务机器人等硬件实体中，应该对社会更有意义。”刘聪表示，科大讯飞今年推出的“超脑2030”计划，就是要拓展元宇宙的更多可能性。（记者 韩晓余）

(责编：董童、李源)

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