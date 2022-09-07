原标题：京东超市发布9周年成绩单：携手60万品牌 发出近百亿笔订单

9月6日，京东超市9.9周年庆发布会在北京举办。会上，京东超市宣布启动战略升级与品牌升级，提出全新升级的BOOST战略，将进一步推进“开拓用户增长、布局同城业务、打造开放生态、建设供应链中台、拓展下沉市场”五大战略升级，凭借供应链、全渠道能力，携手合作伙伴继续引领行业高增长。

成为众多品牌销售增量场双百亿俱乐部品牌数量再创新高

京东超市自2014年成立以来屡次突破成长。数据显示，早在2017年，京东超市销售额便突破千亿大关，并提出“双百亿俱乐部”目标，即帮助10个品牌年销售额超10亿元，帮助100个品牌年销售额超1亿元。

今年，京东超市双百亿俱乐部品牌数量再创新高，已经出现了多个50亿元体量的超级品牌，以及50多个10亿元级品牌，近百个5亿元品牌和500多个过亿元品牌。目前，京东超市仍在全面提速，助力品牌成就高质量增长。

此外，京东超市部分核心经营数据显示，2021年，京东超市实现销售额50%以上增长的细分品类近800个；截至2021年，连续三年实现销售额年复合同比增长超50%的细分品类超700个。京东超市全渠道小时购业务，2022年前8个月GMV同比增长超6倍，成交用户数同比增长超300%，平台新用户同比增长近60倍。

开拓用户增长等五大战略升级 携手合作伙伴继续引领行业增长

当前，国内新消费已经进入下半场，市场经历了从野蛮生长到有序发展的变局。而面对市场的变化，各大品牌在修炼自身硬实力的同时，需要有更扎实的供应链、更稳健的全渠道能力和更多元化的营销布局，才能够顺利挖掘更多全新增长点，实现可持续发展。

凭借自身对供应链深度把控的能力及全渠道布局等多重优势，近年来，京东超市得以引领行业持续增长。而在发布会上，京东集团副总裁、京东零售集团大商超全渠道事业群总裁刘利振更表示，京东超市此次启动“BOOST”战略，携手合作伙伴继续引领行业高增长。

“BOOST”战略聚焦零售的本质，要做好包含开拓用户增长、布局同城业务、打造开放生态、建设供应链中台、拓展下沉市场在内的五件事情。其中，“用户增长”的核心目标是通过全渠道获新、全链路渗透、全周期提频多个方面，以数智化驱动，实现用户的稳定增长和价值提升。

在“同城业务”布局上，京东超市将通过数字化运营能力、供应链管理能力、整合营销能力，携手合作伙伴共同深化同城布局。联合即时零售业务京东到家、小时购，协同京东到家APP、京东APP附近频道、线下全渠道资源，打造全域流量场，为数亿京东用户提供同城商超零售服务；同时，京东场内流量运营工具京准通基于即时零售数字化基础完成了LBS升级，能够精准定位商超门店附近3-5公里的用户增量并触达，帮助线下零售获取线上用户，打造新增长引擎，实现全渠道商品运营、全业态整合营销、全链路生意提升。

“开放生态”的核心目标，是全链路开放，实现自营与POP协同增长，融合商家经营、流量营销、生态赋能、服务赋能、数据工具五大赛道保障，和众多商家、店铺共同打造健康、可持续的繁荣生态。

在 “供应链中台”方面，京东超市通过全渠道能力快速触达市场，大数据能力满足品牌需求，营销一体化提升产出效果，BC仓网能力实现高效物流履约，“卖全天下的货，去全天下卖货”。试点采销控分离，让专业的人做专业的事，通过高效的货场匹配、仓配履约和数字化运营，实现生意效率的最大化。

对于人口占据约80%的“下沉市场”而言，京东超市将加强“货品池共建、用户拉新、营销能力、数智链接”四个方面的建设，与合作伙伴进一步拓展下沉市场，打造丰富且极致性价比的特色供应链，共同提升下沉市场渗透率，为广大用户提供高性价比商品。

从销售领先到心智领先 品牌升级专注打造“幸福”感

在为合作伙伴带来更充分的成长助力的同时，“品牌升级”也成为京东超市发展之路上不可忽视的一步落子。

在新形象的建立中，京东超市在继承京东平台值得信赖的品牌基因基础上，同时形成自己相对个性化的、能够为更多女性、家庭以及年轻消费者，提供更加温柔的、生活化的、清新的品牌感知。因此，此次品牌升级对京东超市的形象进行了一次全新重塑，突出其有别于京东母品牌的“超市感”。

在此次战略、品牌双重升级后，京东超市将继续践行“有责任的供应链”，带动更多品牌进入高增长的快车道。

(责编：曹淼、李源)

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