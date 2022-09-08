人民网北京9月8日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，9月7日，在江苏盐城滨海港工业园区，3座单个面积约1个标准足球场、重量近1200吨的LNG（液化天然气）储罐穹顶通过气压托升至60米高的罐顶，这是全球首次3座27万立方米LNG储罐同步升顶，将进一步提升天然气应急供应能力。业内人士认为，作为LNG产业链的核心装备，LNG储罐造价高昂，对安全性的要求极高，设计建造工艺十分复杂，是能源领域的尖端技术之一。升顶是储罐建造过程中技术难度最大、安全系数要求最高的一道工序。

“与此前22万立方米储罐相比，此次的穹顶重量增加20%，面积增加近1000平方米，而且3座储罐同步升顶，对现场安全管控、施工组织、资源调度等提出了更高要求。”中国海油盐城“绿能港”项目升顶副总指挥李德强介绍，技术人员通过平衡导向、储罐密封、升顶动力及智能监测四大系统，精准控制储罐升顶时的气压、速率、偏移度等参数，保障气压升顶的安全、稳定。

据介绍，中国海油江苏盐城“绿能港”是国家天然气产供储销体系建设及互联互通重点规划项目，也是全球范围内一次性建设规模最大的液化天然气接收站项目。“绿能港”一期工程共建造4座22万立方米储罐和6座27万立方米储罐，总罐容250万立方米。该一期工程在2023年底全部投产运行后，液化天然气年处理能力将达600万吨，相当于气态天然气85亿立方米，可供江苏全省民生用气约28个月。

“除了‘绿能港’一期工程外，我们在珠海、宁波等地也有11座储罐正在建设中，预计到2025年底，将新增LNG储备容量567万立方米，相当于可存放超35亿立方米的气态天然气，可进一步提升我国天然气应急供应能力。”中国海油气电集团副总经理杨勇表示。