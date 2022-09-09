人民网北京9月9日电 （记者赵竹青）9月9日，中国传统节日中秋佳节前夕，国家航天局、国家原子能机构联合在京发布嫦娥五号最新科学成果。国家原子能机构副主任董保同在发布活动上宣布，中国科学家首次在月球上发现的新矿物，被命名为“嫦娥石”。这是我国在空间科学领域取得的一项重大科学成果，也是核与航天跨行业、跨专业合作的一次成功探索。

“嫦娥石”是一种磷酸盐矿物，呈柱状晶体，存在于月球玄武岩颗粒中。中核集团核工业北京地质研究院创新团队，通过X射线衍射等一系列高新技术手段，在十四万个月球样品颗粒中，分离出一颗方圆约10微米大小的单晶颗粒，并成功解译其晶体结构。经国际矿物学会（IMA）新矿物分类及命名委员会（CNMNC）投票通过，确证为一种新矿物。该矿物是人类在月球上发现的第六种新矿物，我国成为继美国、前苏联后，世界上第三个在月球发现新矿物的国家。

2020年12月17日，嫦娥五号携带1731克月球样品返回地球。国家航天局已完成四批152份共计53625.7毫克的月球样品发放，有33家科研单位的98位申请人通过申请。第五批月球样品正完成评审，后续按程序发放。中科院、教育部、自然资源部、中核集团等多个单位获批承担月球样品研究工作，国外科学家、留学生也参加了联合研究。目前已在岩浆分异、太空风化、氦﹣3气体以及生物能转化等方面取得最新成果，对认识月球起源与演化，探寻月球资源的有效利用以及实现“零能耗”的地外环境和生命支持系统具有重要启示意义。

国家航天局与国家原子能机构作为我国航天及核领域的政府主管部门，始终坚持“创新引领、协同高效、和平发展、合作共享”的原则，秉承和平利用太空、和平利用核能的理念，继续致力于航天技术与核技术的融合共进，在深空探测和核技术应用方面不断探索科学前沿，在促进科学技术发展、科学成果涌现和国际合作上作出新的贡献。

(责编：王震、吕骞)

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