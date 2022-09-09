人民网记者 李栋

生态宜居是乡村振兴的内在要求，承载着县域农村居民对美好生活的向往。在实现“碳达峰、碳中和”目标过程中，农业农村既面临“减排”方面的压力和任务，又在“固碳”方面发挥着不可替代的作用，是“碳汇”的重要来源。

近年来，从强化服务创新到完善机制保障，从构筑管理体系到聚焦重点领域，农业银行围绕农业农村“固碳、减排”，积极创新金融产品和服务模式，支持“三农”县域绿色发展，服务国家“碳达峰、碳中和”战略，努力为农业农村发展增添更多的绿色“底色”，一首低碳主旋“绿”的“协奏曲”正在神州大地奏响。

金融创新助力做足乡村振兴“水文章”

“宜黄县灌溉面积200亩以上的灌区有470多个，总共有350多条主干渠，长度将近355公里，至于小的干渠那就不计其数了。”宜黄县城市投资开发有限公司总经理余同贵介绍说。

宜黄县水利投资建设有限公司工作人员正为主干渠清淤养护。中国农业银行供图

江西省抚州市宜黄县是南方地区典型山区县，耕地面积29.47万亩，有效灌溉面积27.15万亩，农业用水70%以上靠天然降水，农田灌溉基本以补充灌溉为主。

绿水青山就是金山银山。针对近年来当地农田水利设施管护主体结构性缺失问题，农行江西抚州分行多级行联动，创新赋能农业水改，推出江西省首个“农业综合水价改革贷款”产品，成功向宜黄县水利建设投资有限公司授信1.4亿元，目前已全部投入农业生产。

现如今，宜黄县农业综合水价改革项目通过对全县的水源工程和农田水利骨干工程进行维修、养护，实现了供水充足、环境改善、水质提升。“这是接地气、惠民生的工程，有了农业银行的支持，我们的项目才能顺利开展下去。”余同贵说。

放眼全国，宜黄县农业水利设施的改善只是农行支持农业绿色发展的一个缩影。“近年来，围绕高标准农田建设、高效节水灌溉项目、耕地质量提升等领域，农行积极做好农村土地综合整治、农业面源和农用地污染防治、黑土地保护等重大项目金融服务。”农行相关负责人表示，通过对接服务国家认定的81个农业绿色发展先行区，加大绿色信贷支持，绿色农业全产业链金融服务正越做越好。

金融助力绿水青山“颜值”和“价值”双提升

生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。近年来，金融“活水”推动了绿水青山“颜值”和“价值”持续提升。

小清河，作为山东省内河“一纵三横”水运主通道之一，地处山东省腹地，经济南、滨州、淄博、东营、潍坊5市，全长237千米。

农行支持的小清河复航工程侯辛桥建设施工现场。中国农业银行供图

2017年经山东省发改委立项批复，小清河复航工程正式启动。该项目总投资135.9亿元，共建设III级航道169.2千米，采用PPP模式运营，是山东省首个省级PPP项目。

农行山东分行开辟绿色通道，实现全额承贷，其中项目贷款60亿元，用于“小清河复航工程PPP项目”建设，30亿元用于中央转移支付补助资金缺口补位。

根据建设计划，2022年底,小清河复航主体工程完工。“小清河复航后的运能，能与济青高速的运能相当。”项目建设方，中铁建投小清河开发有限公司总经理柳温臣说。

按照设计年运量4000万吨计算，通过小清河运输每年可以比公路减少二氧化碳排放量约1.46万吨，对于节约能源、土地、改善生态环境都将起到积极作用，对小清河流域生态环境综合治理和生态山东建设具有重要意义。

“为落实国家推动黄河流域生态保护和高质量发展的部署安排，农行制定了《推进黄河流域生态保护和高质量发展意见》，加大沿黄9省（区）重点领域信贷投放，努力为黄河流域实现生态、经济、社会的可持续高质量发展提供全方位金融支持。”农行相关负责人介绍。

绿色信贷唱响低碳主旋“绿”

近年来，围绕农业用水权、林权、生态补偿和资产权益等农村生态产品，农业银行跟踪各地生态产品度量、评估、交易和抵押配套制度建设情况，在浙江丽水等试点地区创新专项金融产品；在湖北、福建分别推出“乡村振兴·碳汇林业贷”“林业碳票”等质押担保贷款区域特色产品，探索“生态产品抵押+项目贷”模式；在吉林，围绕黑土地合理开发保护，研发推出“黑土粮仓贷”，一系列金融创新产品正在沃野田畴唱响低碳主旋“绿”。

“公司林地吸收的二氧化碳竟然也能贷款，这解决了我们流动资金周转问题。”湖北黄石大冶市龙凤山农业开发集团有限公司董事长刘合伍说，该公司用森林碳汇收益权作为质押，在农行黄石大冶支行获得100万元的“林业碳汇贷”。

“有了农行的支持，目前公司已建成生态农业园和生态养生园，树种类型丰富，拥有林地7200亩。”说起现在的企业发展情况，刘合伍笑不拢嘴。

农行黄石大冶支行发放首笔“林业碳汇贷”支持企业农业开发工作。中国农业银行供图

据了解，“林业碳汇贷”以植树造林产生的碳汇收入作为重要还款来源之一，以预计可实现的碳汇收益权作为质押，是一款为从事林木培育、种植或者管理的企业专门设计的信贷产品。该产品的落地，成功解决了绿色林业企业生产经营的资金需求，把县域绿色生态资源变成绿色资产，是农行服务乡村振兴的产品“利器”。

农行相关负责人表示，农行持续创新优化县域绿色信贷政策和金融产品，制定种业、林业、中药等多项涉及生物多样性保护的信贷政策，其目的就是要贯彻绿色发展要求，优化完善涉农相关行业信贷政策，明确对绿色、环境友好的政策导向，对环保、能耗等方面提出管理要求，彰显农行担当。

截至2022年6月末，农业银行绿色信贷余额超2.3万亿元，累计发放符合人民银行要求的碳减排贷款超600亿元，上半年承销发行绿色债券24期，承销份额近190亿元，同比增速135%。自营绿色债券投资余额超1,000亿元，较年初增速近20%。

千川汇海阔，风好正扬帆。农业银行正通过金融创新助力乡村振兴，在广袤田野唱响低碳主旋“绿”。

(责编：罗知之、吕骞)

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