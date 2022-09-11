新华社合肥9月11日电 题：共筑防线 共享机遇——2022年国家网络安全宣传周观察

新华社记者

首次组织汽车企业在网络安全博览会上亮相、首次设立量子安全分论坛、授牌首批国家网络安全教育技术产业融合发展试验区……9月5日至11日，2022年国家网络安全宣传周在全国范围内统一举办。今年活动期间展示了哪些先进技术与前沿应用，如何进一步提高全社会网络安全意识？记者深入活动现场，亲身感受共筑网络安全防线的强大合力。

前沿技术护航网络安全

相隔几十米，点击手机App就能远程开启空调；车载智慧系统“学习”车主习惯，变得越来越懂你……汽车智能网联时代，面对一辆辆汽车背后的上亿行代码，如何应对数据传输与存储中可能出现的网络安全隐患？

在合肥网络安全博览会现场，停着一辆全身贴满“马赛克”的汽车，旁边放置着一个屏幕。这是杭州安恒信息技术股份有限公司带来的车联网安全体验环节，工作人员操作电脑便在无钥匙的情况下解锁了车门，并模拟了行车记录仪“偷拍”、车内“窃听”等行为。该公司市场总监李闯告诉记者，他们近年来识别出多种智能汽车安全漏洞，并开展针对性的修补漏洞研究，探索提高车联网等互联网新应用的安全性。

作为首次参展网络安全博览会的汽车企业，安徽江淮汽车集团股份有限公司展示了从车辆信息传输到手机指令传输、后台验证和解密、车身控制器运作等多个环节的网络安全支撑体系。该公司信息化管理部副部长丁志海说，他们正在探索利用新一代信息技术，比如区块链技术、流量检测技术等，进一步织密网络安全守护网。

金融、能源、电力、通信、交通等领域的关键信息基础设施是网络安全防护的重中之重。本届国家网络安全宣传周发挥合肥在量子通信领域的发展优势，首次设立量子安全分论坛。

论坛上正式发布了量子安全能力底座。这一底座是连接用户和量子保密通信网络的桥梁，汇集密码管理、身份认证、业务控制三大平台，构建覆盖技术、场景、产业以及生态的全生命周期的安全保障体系。

博览会展厅内，一系列量子安全应用也随处可见：中国电信展台的“天翼量子高清密话”，拨打电话时会显示加密过程；国家电网展台的“5G+量子”保密通信技术，进一步提高供电可靠性、推动新型电力系统建设。

“量子科技中最先走向实用化的量子保密通信技术，可以与经典信息安全技术广泛融合，服务于政务、金融、能源、医疗、交通等行业，对于提升国家网络安全保障水平具有重要作用。”中国科学院院士、武汉大学物理科学与技术学院教授徐红星说。

融合发展共筑良性生态

6日，2022年黑龙江省网络安全挑战赛正式开赛。来自各高校及企事业单位、网络安全技术企业的84支队伍、247名选手，通过远程连线的方式参赛。参赛选手以攻击者身份对模拟的企业内网进行渗透，主要考察选手在实战情况下的攻防能力。“我们三个人组团参赛，在模拟实战中加深了对网络信息安全的了解，在攻防能力上有所提升。”获得此次比赛一等奖的哈尔滨理工大学网络安全专业学生尹鹭星说。

目前，我国已有60多所高校设立了网络安全学院，200余所高校设立网络安全本科专业，每年网络安全毕业生超过2万人。加速培养网络安全攻防实战人才已成为高校共识。

作为我国首部《网络安全人才实战能力白皮书》的编撰者之一，教育部高等学校网络空间安全专业教学指导委员会副主任委员俞能海认为，具备网络安全实战能力特别是攻防实战、漏洞挖掘、工程开发等能力是当下对网络安全人才最为突出的要求。

在本届国家网络安全宣传周期间，合肥高维数据技术有限公司的“屏幕拍摄与网络隐蔽泄密溯源取证系统”引发关注。“应对网络安全新形势与新挑战，需要协同产学研用多方力量共同参与。”该公司创始人田辉说。

5日在合肥举办的国家网络安全宣传周开幕式上，首批国家网络安全教育技术产业融合发展试验区的入选引人关注。这项由中央网信办、教育部、科技部、工信部共同开展的试验区建设工作，成为网络安全工作的又一次创新。

“要推动融合发展，积极培育网络安全良性生态，加强基础设施和资源整合利用，形成以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的网络安全技术创新体系，开创网络安全工作新局面。”中央网信办有关负责人说。

合力营造守护网络安全的时代风尚

中国互联网络信息中心发布的第50次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2022年6月，我国网民规模为10.51亿，互联网普及率达74.4%。

网络安全为人民，网络安全靠人民。今年的网络安全博览会现场专门开辟了科普互动区，设置多个互动体验项目。百姓在现场可以沉浸式了解新型诈骗手段，学习网络安全知识。在科普互动区，合肥市民汪女士饶有兴趣地体验语音变声、AI换脸。“没想到声音、样貌这些身份特征，也有被伪造和模仿的可能。”汪女士说，今年的体验式科普活动，提高了她对网络安全的认识。

各地区各部门在基层以通俗易懂、百姓喜闻乐见的方式，宣传网络安全理念、普及网络安全知识、推广网络安全技能。记者在南京市看到，六合区税务部门与农民画创作者们合作，创作谨防电信网络诈骗、个人信息保护等网络安全主题作品，以海报形式普及网络安全知识。“税务部门鲜活生动的宣传辅导方式，好看好记，效果很好。”南京众合致盛财务管理有限公司一名邱姓财务人员说。

维护网络安全是全社会的共同责任，需要政府、企业、社会组织、广大网民共同参与，共筑网络安全防线。

近年来，电信网络诈骗成为人民群众深恶痛绝的“网络顽疾”。对此，有关部门和企事业单位采取了一系列行动。

“我们强化大数据反诈能力建设，针对境外诈骗电话和短信增多等问题，上线国际诈骗短信拦截系统。”中国联通集团网络与信息安全部总经理孙世臻在本届国家网络安全宣传周“电信日”主题论坛上说。

此外，针对百姓关注的热点问题，有关部门还围绕法治、金融、电信等重点领域和青少年等重点群体，在全国各地开展了一系列形式新颖、内容丰富的主题宣传活动，不断推动网络安全宣传接地气、聚人气，让网络安全理念深入人心。（记者张紫赟、王思北、陈诺、胡锐，参与采写：徐欣涛、吴慧珺、沈汝发、杨思琪）

(责编：宋心蕊、赵欣悦)

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