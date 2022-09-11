新华社北京9月11日电（记者王雨萧）记者11日从国家税务总局获悉，今年6至8月份，约355.3万辆车享受了车辆购置税减征政策，累计减征车购税230.4亿元。

具体来看，6月份享受减征政策车辆109.7万辆，减税71亿元；7月份116万辆，减税75.8亿元；8月份129.6万辆，减税83.6亿元。国家税务总局相关负责人表示，享受政策的车辆数、减征税额均呈现逐月增长态势，显示出政策逐步发力，受益面稳步扩大。

作为国民经济重要支柱产业，汽车产业链条长、涉及就业面广、拉动消费作用大。为稳住宏观经济大盘，促进汽车市场发展，拉动汽车消费，我国部署稳经济一揽子措施，提出阶段性减征部分乘用车购置税，并对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车购税。

在一系列政策助力下，我国汽车市场逐渐回暖。中国汽车工业协会数据显示，8月我国汽车产销量分别达到239.5万辆和238.3万辆，同比增长38.3%和32.1%，增速均高于上月。

(责编：宋心蕊、赵欣悦)

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