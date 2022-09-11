人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

车购税减征政策实施三个月减税超230亿元

2022年09月11日19:35 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京9月11日电（记者王雨萧）记者11日从国家税务总局获悉，今年6至8月份，约355.3万辆车享受了车辆购置税减征政策，累计减征车购税230.4亿元。

　　具体来看，6月份享受减征政策车辆109.7万辆，减税71亿元；7月份116万辆，减税75.8亿元；8月份129.6万辆，减税83.6亿元。国家税务总局相关负责人表示，享受政策的车辆数、减征税额均呈现逐月增长态势，显示出政策逐步发力，受益面稳步扩大。

　　作为国民经济重要支柱产业，汽车产业链条长、涉及就业面广、拉动消费作用大。为稳住宏观经济大盘，促进汽车市场发展，拉动汽车消费，我国部署稳经济一揽子措施，提出阶段性减征部分乘用车购置税，并对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车购税。

　　在一系列政策助力下，我国汽车市场逐渐回暖。中国汽车工业协会数据显示，8月我国汽车产销量分别达到239.5万辆和238.3万辆，同比增长38.3%和32.1%，增速均高于上月。

(责编：宋心蕊、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
聚焦2022年国家网络安全宣传周｜增强网络安全意识 提升网络防护技能
　　
工信部：超八成企业应用工业互联网后生产经营效率明显提升
　　9月9日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第六场，主题是“加快制造业数字化网络化智能化发展”。（图片来源：工业和信息化部） 人民网北京9月9日电 （记者申佳平）9月9日，在工业和信息化部举行的主题新闻发布会上，工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏介绍，工业互联网产业联盟调查数据显示，83%的企业表示应用工业互联网后生产经营效率明显提升。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部