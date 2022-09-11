梁允峰与孙雪梅，是一对来自太原卫星发射中心的航天夫妇。作为航天人，他们经常和星星、月亮“打交道”，但结婚14年，他们却很少能在中秋月圆夜一起度过，今年因为工作的关系，他们夫妻俩又没办法相聚了。

为爱坚守 聚少离多 只为共同的航天事业

临近中秋，位于岢岚县一座大山里的太原卫星发射中心，早上的气温已经在十摄氏度以下。不到六点，梁允峰起床洗漱，一杯牛奶、一块面包，一边吃饭，一边看书，这是做航天科研工作的梁允峰常年养成的习惯。

而200多公里外的太原，梁允峰的妻子孙雪梅也早早起床。洗漱、整理、给刚上初一的儿子做饭，一切都井井有条。6时45分，母子俩收拾东西出门，她要在七点前把孩子送到学校。丈夫不在身边，像这样忙碌的早晨，孙雪梅已经坚持了很多年。

2006年，25岁的梁允峰在一个培训班上，认识了刚刚大学毕业，跟自己同在太原卫星发射中心工作的孙雪梅。互生好感，坠入爱河，就这样，两人在热恋两年后的2008年结了婚。然而，刚结婚的两个人就因为工作原因分隔两地。孙雪梅在吕梁兴县，梁允峰在吕梁临县，虽然直线距离只有几十公里，但相见却很难。

太原卫星发射中心工程师 孙雪梅：山路特别窄，冬天下雪封山，车都下不来。两三个星期或者一个月才能下去一次，那时候车也不方便，他就自己爬山爬上来，带点吃的过来看看我。

太原卫星发射中心工程师 梁允峰：天气变凉了，我从山下到山上一个山头，大概有四五公里，我买了一床被子徒步给她送上去。

梁允峰的细心呵护让孙雪梅备受感动，尽管有时半年多才能见上一次面，但一次次的小感动，让身处两地的夫妻俩感情却越来越深。

2011年，孙雪梅调到太原工作，两个人距离变得更远，见面的机会也更少。梁允峰至今还记得，那个时候工作尤其忙，平时连电话都没时间打，更多的时候，只能在调度中听到彼此的声音。而这，却成了专属于他们两个人的浪漫。

太原卫星发射中心工程师 梁允峰：她在指挥所，我在机房，更多的交流是通过调度。每一次调度，搞联调验证、状态验证可能需要两三个小时。更多的时间，我们是在这里面交流，每次听她声音的时候我总感觉特别开心，心里暖暖的感觉，甚至想通过调度多跟她聊两句家常，总有这种冲动。但是我们每一个调度口令都是有严格规范的，是不能有其他内容掺杂在里面的。

月下寄情 “我们的爱在星辰大海”

结婚十四年，夫妻俩几经调动，聚少离多，两人分居的时间竟然比生活在一起的时间还长。长期繁忙的工作，让这对航天夫妻在生活中难免也会有磕磕绊绊。但共同的追求，坚定了他们为航天事业奉献的信念，也让他们一路携手，见证自己、孩子和他们热爱的事业不断成长。

儿子午休后去上学，孙雪梅忙不过来时便由同事帮忙接送。近两年，梁允峰和孙雪梅工作越来越紧张，缺少对儿子的照顾和陪伴，这让他们常常深感自责。

太原卫星发射中心工程师 孙雪梅：尤其是忙起来的时候，真想找个人替我一把，但是又没有，然后就觉得要是他在，就能帮你一下，咬牙克服，很难。比如说，孩子很小的时候，他不在，我晚上还要去加班，我就抱着他，我们楼里面有个值班室，让他跟值班的小孩子睡到一起，我凌晨加班结束了，再把他抱回来。

每当看到朋友圈里亲戚朋友全家去旅游，孙雪梅都十分羡慕，说了八九年要拍的全家福，也因为两个人老是对不上时间，一直拍不上。身担家庭、工作两个重担的妻子，免不了感到委屈。

太原卫星发射中心工程师梁允峰：发泄一下其实都没什么，很快就好了。我和我爱人在一个单位，从事同样性质的工作，在某种程度上更能理解。她知道为什么我们两地分居，她知道这种状态是没有办法的，她知道这种工作、这份事业需要这种舍弃。

同样作为一名航天领域的工程师，孙雪梅深知他们所从事的事业的使命和荣耀。

最让孙雪梅印象深刻的是2012年第一次执行神舟任务，经过层层选拔，她第一次成为调度员，紧张、兴奋充斥全身，整个过程手心一直出汗，生怕出一点小小的差错。

太原卫星发射中心工程师 孙雪梅：每一次的感觉都是不一样的，但是每一次的感觉又都是特别兴奋的、特别激动的。

如今，从事航天工作十多年，夫妻俩已经成为航天工作的中坚力量，他们成长的同时，也见证了我国航天事业的快速发展。

中秋节的前一天，一家三口分别在两个地方仰望星空，虽然这次中秋节又无法相见，但共在一轮明月下，无论相隔多远，彼此的心却仍然紧紧地连在一起。

有人说，梁允峰和孙雪梅，就像是牛郎和织女。而正是因为有了梁允峰和孙雪梅，以及许多航天人的努力，中国的航天事业正在一步一个脚印地前进。比如10日，神舟十四号乘组的航天员们，就度过了中国人在太空中的第一个中秋节。这里面，有航天人的努力，更有航天家属的理解和付出。中秋佳节，还有很多人坚守在工作岗位上。

海上生明月，天涯共此时。无论你在哪儿，望着月亮，心就总是跟家人在一起。

（总台记者 王跃军 赵旭 李姜楠 晁向荣 李蓉蓉 崔肖冉 董琪琪 徐卓阳 王睿哲）

(责编：袁勃、牛镛)

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