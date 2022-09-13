本报记者 刘新吾

秋意渐浓，天气微凉。重庆巫溪县文峰镇马铃薯脱毒种薯繁育中心里，村民王珍正小心翼翼地剪裁一根根试管苗，把节段移栽至新的培养盒中。“别小看这些试管苗，培育一年多以后，它们就能变成优良种薯。”

巫溪地处大巴山深处，山高峡深，九山一田。虽产业基础薄弱，但独特的山地小气候适宜种植马铃薯。近年来，巫溪建成西南地区最大的马铃薯脱毒种薯繁育中心，发展马铃薯种植、加工等绿色产业，走上产业强、农家富的振兴路。

“土豆好不好，关键在种子；种子怎么样，关键在脱毒。”巫溪县薯光农业科技开发公司生产部部长梁峰铭介绍，马铃薯自身携带的病毒会通过种薯传到下一代。过去，当地农民通常会把上一年收获的马铃薯留下一部分作为种薯，以致病毒累积，品种质量下降、马铃薯减产。“我们利用生物技术从优质种薯中分离出不含病毒的马铃薯茎尖，茎尖在试管内通过无土栽培技术长大后，形成试管苗，通过三级繁育，从原原种到原种，最后获得良种。”梁峰铭说。

据巫溪县农业农村委主任詹亚军介绍，巫溪成功筛选出适合西南地区种植的早熟、中晚熟品种20余个，部分适宜新品种最高亩产达3000公斤以上，亩产提高30%，亩均效益提升600元以上。改良品种现已辐射重庆周边马铃薯主产区及四川、陕西等地，累计推广面积300万亩以上。

凭借优良品种，巫溪农户钱袋子越来越鼓。

“来看看我今年收的土豆，个头很大嘞。”在尖山镇大包村，村民王先刚笑盈盈地展示丰收成果。去年，他家套种8亩马铃薯和蔬菜，较往年增收9200元。虽然现在还没到种植季，王先刚却不时往地里跑，“还有几个月就要种新的了，我要比去年收得还多！”

在大包村，王先刚等村民共种植马铃薯3000亩。当地政府引导村民采用地膜覆盖技术，通过增温保湿、保墒保肥及土壤疏松，让马铃薯平均亩产从1350公斤提高到2000公斤，化肥、农药使用量却减少30%。如今，巫溪已种植马铃薯商品薯35万余亩，带动8万余户农户致富增收，户均增收3000元。

为了让“土豆”变“金豆”，巫溪做实深加工产业。目前，巫溪已组建12家马铃薯加工企业，研发马铃薯面条、馒头等主食和薯条、薯片等休闲食品，建成年产2万吨“两薯”淀粉、1000吨粉丝的自动生产线，产品畅销湖北、陕西、四川等地区。接下来，巫溪将新建马铃薯加工产业园，开发曲奇饼干、巫溪洋芋酥、洋芋焖饭等产品。

巫溪注重培育“巫溪洋芋”品牌，挖掘品牌文化价值。巫溪建设马铃薯体验馆，举办丰收节、厨艺大赛等活动，依托马铃薯农业产业园，在徐家镇、文峰镇、尖山镇等地打造3条乡村旅游路线，带动全县发展农家乐50余家，构建集观光、美食、购物于一体的消费产业链。

着力培育茶叶、中药材、特色水果等山地特色高效农业，巫溪推动红池坝景区创建国家级旅游度假区和国家5A级景区，有序推进兰英大峡谷、大宁古城等重点景区建设，加快实施一批文旅、林旅、农旅融合项目和康养结合项目，助推乡村振兴，带动农民增收致富。2021年，全县农村常住居民人均可支配收入12313元，同比增长10.7%。

《 人民日报 》（ 2022年09月13日 04 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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