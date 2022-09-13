本报北京9月12日电 （记者李心萍）近日，国家邮政局联合公安部举行邮政快递领域个人信息安全治理专项行动专题新闻发布会。经过各部门和全行业上下共同努力，快递业个人信息保护取得积极进展。隐私面单在行业内全面推广，日均使用量达到1亿单左右；累计侦破窃取、贩卖寄递信息案件189起；寄递企业信息安全基础得到进一步夯实。

据介绍，今年3月，国家邮政局、公安部、国家网信办三部门启动为期半年的邮政快递领域个人信息安全治理专项行动。

强化源头治理，隐私面单推进有点有面。顺丰速运、跨越速运已基本实现全渠道隐私面单覆盖，其他主要快递企业自有渠道寄递服务已基本实现隐私面单功能全覆盖。快手、抖音、华为商城等电商平台已经与部分快递企业达成隐私面单全量合作协议，淘宝平台隐私面单功能已覆盖4亿活跃用户，每日订单数超500万件。

强化监管执法，集中整治取得成效。行动期间，三部门集中侦破了一批从业人员偷拍面单进行贩卖、利用“木马”从电商或快递仓库窃取订单物流信息的典型案件，各地公安机关针对涉邮政快递领域侵犯个人信息违法犯罪行为立案189起，抓获犯罪嫌疑人654名。各级邮政管理部门查处寄递企业违法违规行为377件，指导企业开展信息安全教育9000余场。

国家邮政局市场监管司副司长林虎表示，下一步，国家邮政局将加快修订、制定相关规范和标准，完善邮政快递业个人信息保护制度体系；加大邮政快递领域涉个人信息安全违法违规行为的查处力度，从技术、制度、管理层面加强信息安全风险管控；督促寄递企业、电商平台加快推广使用隐私面单和虚拟号码等安全防范技术，确保年底实现隐私面单基本覆盖的目标。

《 人民日报 》（ 2022年09月13日 06 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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