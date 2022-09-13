本报北京9月12日电 （记者王珂）文化和旅游部12日发布的2022年中秋假期文化和旅游市场情况显示，中秋假期，各地文化和旅游系统发挥自身优势，丰富市场供给，满足群众多层次、多样化消费需求。经文化和旅游部数据中心测算，2022年中秋假期，全国国内旅游出游7340.9万人次，实现国内旅游收入286.8亿元。

本地旅游成为主流。中秋期间，探亲访友、户外休闲、近郊旅游、乡村旅游是游客出行的主要类型。途家民宿发布的出游报告显示，北京、上海等城市的乡村民宿订单占平台预订总量的比例超过五成。飞猪发布的中秋小长假旅游消费盘点显示，本地游及周边游较为活跃，本地酒店订单量环比增长52%，露营订单量环比增长超4倍。

特色农庄、民宿、美术馆、博物馆等成为假期游客的重要游憩去处。上海海昌海洋馆、广州长隆野生动物园、济南动物园吸引了一大批亲子游家庭。

都市夜游亮点突出。杭州西湖、广州珠江、上海黄浦江、南京秦淮河等城市夜景观光热度持续走高。张家界九歌山鬼景区、襄阳唐城景区、台州温岭景区、西湖西溪景区等开启夜游模式，结合民俗活动吸引了大量游客。江西景德镇高岭中国村、北京黄花城水长城、安徽西递村以夜宿为主题，将中秋赏月与特色文化相结合，营造诗意栖居氛围。

文化科技元素融入传统佳节。中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆举办“月满中秋，相约两馆”系列文化活动，布设非遗“小庙会”。广州融创乐园举办“吉时·行乐”中秋国潮嘉年华活动，将传统文化与现代国潮风尚完美融合。北京香山公园将5G慢直播与古典诗词诵读相结合，邀请游客沉浸式体验中国传统文化韵味。无锡鼋头渚以“团圆、相聚、思念、欢庆”为主题，举办中秋水上音乐烟花大会，提升了城市旅游形象。

《 人民日报 》（ 2022年09月13日 12 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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