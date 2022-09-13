本报北京9月12日电 （人民网记者罗知之）中国人民银行近日发布公告称，根据《国务院关于实施金融控股公司准入管理的决定》《金融控股公司监督管理试行办法》等规定，人民银行审查并批准了深圳市招融投资控股有限公司的金融控股公司设立许可，并同意其更名为招商局金融控股有限公司（简称“招商金控”）。2021年8月，国务院国资委批复同意招商局集团（简称“招商局”）所属深圳市招融投资控股有限公司向人民银行申请设立金融控股公司。2021年12月，人民银行受理了深圳市招融投资控股有限公司关于设立金融控股公司的行政许可申请。

近年来，我国一些大型金融机构开展跨业投资，形成了金融集团；还有部分非金融企业投资控股了多家多类金融机构，成为事实上的金融控股公司。

为推动金融控股公司规范发展，有效防控金融风险，更好地服务实体经济，2020年9月，国务院印发了《国务院关于实施金融控股公司准入管理的决定》，人民银行同步印发了《金融控股公司监督管理试行办法》，标志着金融控股公司正式进入规范监管时代。

金融控股公司是指依法设立，控股或实际控制两个或两个以上不同类型金融机构，自身仅开展股权投资管理、不直接从事商业性经营活动的有限责任公司或股份有限公司。

目前，人民银行共受理了5家公司设立金融控股公司的行政许可申请，其中已获批3家。

3月17日，人民银行发布消息称，批准了中国中信金融控股有限公司（筹）和北京金融控股集团有限公司的金融控股公司设立许可，向2家公司颁发了首批金融控股公司牌照。

9月2日，中国人民银行官网公告，批准招商局金融控股有限公司设立许可。作为招商局的全资子公司，招商金控成为国务院国资委体系内首家央企金融控股公司。

据了解，招商局是一家业务多元的综合企业，主要业务集中于交通物流、综合金融、城市与园区综合开发三大核心产业。招商局综合金融业务涵盖银行、券商、资管、保险及其他金融领域，已形成“4+N”业务布局。

2022年上半年，招商局金融业务净利润733亿元，同比增长5.7%；截至2021年末，总资产规模10.4万亿元，管理资产规模（AUM）超19万亿元，在国内大型综合性金融集团中位居前列。

招商金控相关负责人接受采访时表示，招商金控将全面落实监管要求，并以此为契机，加强风险管理、金融科技、财富管理“三个能力”建设，更好服务实体经济高质量发展，守好金融风险底线。

《 人民日报 》（ 2022年09月13日 12 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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