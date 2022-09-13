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18座新兴投资热点城市亮相

本报记者  施  钰
2022年09月13日05:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　开幕首日，内蒙古自治区鄂尔多斯市商务局外资科工作人员卢玉霞就忙得脚不沾地，“来参观和了解的嘉宾不少，这是推荐鄂尔多斯优势产业的好机会！”

　　本届投洽会新设立2800平方米投资热点城市展区，聚焦成都、长沙、贵阳、鄂尔多斯、泉州、曲靖等18座新兴投资热点城市，搭建城市优势产业投资推介平台，呈现各个城市产业投资热点和投资环境，全面展示各地发展现状和发展潜力，为企业优化布局提供参考。

　　“往届通常只有一个小小的展位，今年有了90平方米的展区空间，让我们能够充分展示。”卢玉霞介绍，此次鄂尔多斯市集中展示了新能源产业集群、传统升级产业集群等板块，希望借助投洽会平台的国际影响力，吸引更多企业前来投资。令卢玉霞欣喜的是，已有不少投资企业与展商达成了投资意向，“准备签约的投资企业中既有内资，又有外资，这就是国际投资公共平台的优势。”卢玉霞说。

　　“层次高、品质优、范围大，投洽会的平台让我们能展现产业资源优势，进一步扩大对外合作影响力，让更多客商关注酒泉产业发展。”甘肃省酒泉市商务局副局长柏炜介绍，本届投洽会上，酒泉以新能源装备制造、文化旅游、现代农业等六大产业为重点，全面开展了产业链招商，目前，已经对接部分企业进行洽谈。“参加投洽会对我们西部地区是难得的机遇，让我们搭上了更好的发展快车道。”柏炜说。

　　此外，本届投洽会还开展了“中国投资热点城市”相关配套活动，组织18个中国投资热点城市代表进行城市推介，并举办中国投资热点城市授牌活动，为其推介城市风采与产业特色提供一个全方位、多角度、国际化的展示平台。

(责编：袁勃、陈键)
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