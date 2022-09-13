本报北京9月12日电 （记者李红梅、邱超奕、李晓晴）12日17时，今年第12号台风“梅花”的中心位于浙江省舟山市南偏东方向大约610公里的洋面上。预计，台风“梅花”将以每小时5—10公里的速度向北偏西方向移动，即将进入东海南部海面，强度将有所加强，并逐渐向浙江三门到舟山一带沿海靠近，有可能于14日夜间在上述沿海地区登陆，也有可能在华东近海北上。中国气象局启动台风三级响应。12日18时，中央气象台发布台风黄色预警。

受台风“梅花”影响，12日夜间至17日，我国东部海域以及东部沿海、福建北部沿海、浙江沿海、上海沿海、江苏沿海、山东半岛沿海将有7—8级大风，阵风可达9—10级。12日夜间至15日，浙江中北部、上海、江苏中东部、山东东部、辽宁东部等地将有大到暴雨，其中浙江东北部、上海、江苏东南部、山东半岛东部、辽东半岛南部等地部分地区有大暴雨，局地特大暴雨。

国家防总办公室、应急管理部12日组织防台风专题视频会商调度，针对台风“梅花”风力大、降雨强度大、潮位及海浪高、路径不确定性大等特点，部署防御应对措施。目前，国家防总继续维持防汛防台风四级应急响应。国家防总办公室、应急管理部已派出2个工作组赴江苏、浙江指导地方做好台风“梅花”防御应对工作。

受台风“梅花”影响，预计13日至16日，上海、江苏东南部、浙江东北部等地将有一次强降雨过程，暴雨区部分河流可能发生超警洪水。水利部12日14时针对上海、江苏、浙江、福建、山东等省份启动洪水防御Ⅳ级应急响应，向有关地区发出通知部署台风强降雨防范工作，派出3个工作组分赴上海、江苏、浙江加强督促指导。水利部太湖流域管理局启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应，部署台风强降雨防御工作，并于12日12时起暂停引江济太调水。浙江、福建两省均已启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应。

《 人民日报 》（ 2022年09月13日 14 版）

(责编：罗知之、陈键)

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