人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

内蒙古通辽市科左后旗——

优化营商环境  提升服务水平

2022年09月13日08:46 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报呼和浩特9月12日电  （记者丁志军）“我前一天提交了资料，第二天下午工作人员就来到厂区进行现场勘察核验，今天打电话通知我们可以领取证件了。”在内蒙古通辽市科尔沁左翼后旗政务服务大厅，接过合格证书的内蒙古添羿再生能源公司项目经办人梁永欣说。她说，这一事项审批过去需要10个工作日，而这次仅用2个工作日就办完了，工作效率明显提高。

　　近年来，内蒙古通辽市科左后旗深入推进“放管服”改革，加快转变政府职能，着力提升政务服务水平，积极创新工作举措，在优环境、抓招商、建项目、强服务、惠民生等方面不断探索，全旗优化营商环境工作取得明显成效。

　　科左后旗坚持把项目建设作为经济工作的第一支撑，建立健全项目推进工作机制，推动项目加快建设，出台了《科左后旗支持民营经济发展实施意见》，完善政策保障。同时，科左后旗推行“项目管家”“企业秘书”制度，将成长性好的企业和2022年重点项目分别由相关部门担任“企业秘书”，由各级领导干部任“项目管家”。为进一步优化营商环境，不断提升服务群众的能力水平，推出了马上办、网上办、就近办等业务，让群众办事只需跑一趟即可办理全部事项，提高了群众的获得感和幸福感。

　　“营商环境建设永远在路上，科左后旗将持续优化营商环境，为促进旗域经济高质量发展打下坚实基础。”科左后旗委书记解春贺说。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月13日 07 版）
(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输部：中秋假期全国预计发送旅客6695万人次
　　人民网北京9月12日电 （记者王连香）据交通运输部消息，9月10日至12日中秋假期期间，全国预计共发送旅客6695.7万人次，比2021年同期下降37.7%。其中，公路预计发送旅客4818万人次，比2021年同期下降37.1%；水路预计发送旅客154万人次，比2021年同期下降14.9%。…
激活人才引擎 业界聚焦科技创新驱动高质量发展
　　人民网北京9月12日电 （记者许维娜）“推进我国制造业由中低端向中高端迈进，要将眼前利益和长远利益要相结合，军民融合相结合、自主研发和国际合作相结合，政府和市场相结合。”中国工程院院士陈学东在近日召开的2022科创中国·科学家企业家创投家峰会上表示。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部