本报呼和浩特9月12日电 （记者丁志军）“我前一天提交了资料，第二天下午工作人员就来到厂区进行现场勘察核验，今天打电话通知我们可以领取证件了。”在内蒙古通辽市科尔沁左翼后旗政务服务大厅，接过合格证书的内蒙古添羿再生能源公司项目经办人梁永欣说。她说，这一事项审批过去需要10个工作日，而这次仅用2个工作日就办完了，工作效率明显提高。

近年来，内蒙古通辽市科左后旗深入推进“放管服”改革，加快转变政府职能，着力提升政务服务水平，积极创新工作举措，在优环境、抓招商、建项目、强服务、惠民生等方面不断探索，全旗优化营商环境工作取得明显成效。

科左后旗坚持把项目建设作为经济工作的第一支撑，建立健全项目推进工作机制，推动项目加快建设，出台了《科左后旗支持民营经济发展实施意见》，完善政策保障。同时，科左后旗推行“项目管家”“企业秘书”制度，将成长性好的企业和2022年重点项目分别由相关部门担任“企业秘书”，由各级领导干部任“项目管家”。为进一步优化营商环境，不断提升服务群众的能力水平，推出了马上办、网上办、就近办等业务，让群众办事只需跑一趟即可办理全部事项，提高了群众的获得感和幸福感。

“营商环境建设永远在路上，科左后旗将持续优化营商环境，为促进旗域经济高质量发展打下坚实基础。”科左后旗委书记解春贺说。

《 人民日报 》（ 2022年09月13日 07 版）

(责编：罗知之、陈键)

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