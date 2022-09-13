本报北京9月12日电 （记者张天培）记者从公安部获悉：针对目前电信网络诈骗等网络犯罪快速蔓延泛滥，严重侵害公民的合法权益和财产安全，公安机关不断加强国际执法合作，深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪。

随着全球信息化的快速发展，电信网络诈骗犯罪呈现出专业化、产业化、集团化和国际化特征，诈骗窝点往往设在他国和地区，是典型的跨国有组织犯罪，这既是各国警方面临的重大挑战，也是各国政府打击治理的难题。为此，公安机关通过国际执法合作，与多国警方联手开展打击行动，取得了明显成效。

据了解，今年3月至6月，公安机关与76个国际刑警组织成员国警方共同参与反诈“曙光行动”，捣毁设在多国的诈骗窝点1770个，逮捕犯罪嫌疑人2000余名，拦截非法资金5000余万美元。

公安部有关负责人介绍，我国在境外从事诈骗活动的人员绝大部分是被高薪诱惑、欺骗裹挟偷渡出境。公安机关积极会同有关部门通过国际执法合作对他们开展解救和教育劝返，并全力做好他们回国后的救助帮扶和就业安置工作。

《 人民日报 》（ 2022年09月13日 06 版）

(责编：罗知之、陈键)

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