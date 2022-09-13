原标题：民航平均客座率超六成

本报北京9月12日讯（记者崔国强）从中国民航局获悉，中秋小长假，全国预计保障各类航班18091班，同比2021年、2020年、2019年中秋假期下降45.51%、59.06%、62.39%。

中秋假期，全国航班正常率预计为98%。民航共运送旅客预计128.3万人次。

民航平均客座率62.52%，同比2021年中秋假期提高2个百分点，比2020年、2019年中秋假期分别下降19个、21个百分点。受疫情影响，各地倡导就地过节，旅客出行意愿较低，民航旅客运输量较去年同期大幅减少，未出现节日出行小高峰。

(责编：罗知之、陈键)

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