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“神农英才”农业科技显身手

纪文慧
2022年09月13日08:50 | 来源：经济日报
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原标题：“神农英才”农业科技显身手

在近日召开的全国农业科技创新工作会议上，“神农英才”计划推进情况备受关注。经过层层遴选，首批计划共有49名农业科技领军人才、202名青年科技人才入选。

人才是强农兴农的根本，我国目前已拥有全球规模最大的农业科技人才队伍。尽管总量占据优势，但农业科技人才队伍的整体结构却并不合理，比如缺乏世界级科技大师、青年人才储备不足、农业技术人才培养与产业发展脱节等。

补齐上述短板，关键在于农业科技人才培养过程中的分层分类。通常来说，农业科技成果要经历研发、推广、规模化应用等环节，方能转化为真正的生产力。上述环节缺一不可，每个阶段的特点不同，决定了相应的人才培养方式也不尽相同。

以研发环节为例，农业科技原创研究投入大、周期长、回报慢，还会受到农业领域特有的自然灾害等因素影响，需要为站在人才队伍头部的战略科学家们提供持续、强有力的资源支持和机制保护；再比如推广应用环节，农业科技工作成效的重点在田间转化，培养懂技术、善经营的高素质农民是关键。

针对上述特点，我国在农业科技人才培养上已初步建立“战略科学家”“领军人才”“青年科技人才”“乡村振兴带头人”4支人才队伍。

当下，覆盖农业科技研发应用全周期的人才队伍已经连线成网，还需夯实基础，不断提高人才队伍建设质量。

首先，农业战略科学家和领军人才作为“关键少数”，对破解农业科技领域“卡脖子”难题举足轻重，应坚持提前布局与长周期培育。一方面，通过出台专项培育计划、建立战略人才库、加大财政支持力度、优化科技投入模式等方式，为前沿科技人才长期稳定研发提供支撑。另一方面，推进人才激励机制改革，如完善基于绩效考核的收入分配机制，加大对科技人才的薪酬激励等。

其次，青年科技人才是战略科学家队伍的源头活水，应加快破除制约其成长的因素。在观念上，打破“论资排辈”的刻板印象，给予青年科技人才更多成长信心；在实践中，放手让青年担纲领衔，增加其在承担课题任务、分配科研经费等方面的比重。比如，“神农英才”计划规定，45岁以下科技人才的入选比例不低于20%。

将农业科技落实到田间地头、带动农民增产增收的最后一环还是在广大乡村，应更加重视培育高素质农民和乡村产业带头人。既要加强新型职业农民培训，提升基层农技人员素质，着力培育一大批种田能手、农机作业能手、科技带头人；与此同时，推动涉农院校教育与产业需求有效衔接，尝试以定向招生、培养、就业的方式让更多毕业生和技术人员下沉到乡村，帮助农业科技在广袤田野开花结果。

(责编：罗知之、陈键)
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