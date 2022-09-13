王宝会

原标题：区域一体化需强化金融协同

区域金融协同是一盘大棋，落子处要步步紧扣关节点。中国银保监会近日举行了“银行业保险业这十年”系列主题新闻发布会，川渝两地监管部门介绍以金融协同发展支持成渝地区双城经济圈建设，举措和行动可圈可点。

随着成渝一体化纵深推进，必然加速带动金融资产、金融政策、金融人才等金融要素一体化进程。作为西部重要金融中心，建好成渝地区双城经济圈优势明显，其金融集聚力不可小觑，对后续金融资源增长、进而盘活金融市场能发挥出重要作用。具体而言，无论是贷款资源投向中小微，还是金融精准服务新市民，抑或是在开放融通中推进消费金融、供应链金融等特色金融发展，都需要区域金融机构协同发力和持续创新。

金融协同发力好比源头活水，能滋润区域一体化经济圈中的市场主体。从目前实践来看，我国已有京津冀、长三角等沿海区域一体化的城市群和都市圈，在金融一体化战略的统一引领下，既加速了优势金融资源与实体经济精准匹配，又带动了产业集群、商业集群发展壮大，逐渐成长为我国金融新高地的样本，金融示范和辐射效应突出。由此可见，金融一体化在区域一体化过程中不仅能增量添力，而且集不同区域的金融机构融资、支付和结算优势于一体，对推动成渝一体化有着重要参考价值。

在实践中，金融协同发力要敢于弃老路走新路，在规则上保持金融政策一致化，才有望打破金融区域职能界限，实现金融市场互联互通。现阶段由于各地发展程度不一，金融机构在支持区域一体化发展过程中依然面临诸多挑战。比如，不同地区市场主体信用评级认定、信贷需求信息不对称等，无不制约着金融机构的跨区域发展。与此同时，部分金融机构在跨区域服务实体经济过程中对项目风险把控能力不足，加之同业竞争激烈，很容易造成金融秩序混乱。为此，有关部门在政策协同、市场准入、法治建设方面要逐步完善，有必要统一具体细则和执行标准。

推动金融协同发力还需深化监管联动、齐抓共管，尤其是强化不同区域在非现场监管、现场检查等方面的衔接，避免遗留监管盲区。川渝监管部门引导金融机构建立跨区域合作机制、开展多层次业务协作、推动资源要素共建共享，全面提升了金融市场一体化水平。比如，联合开展金融统计监测，引导两地银行保险机构指导两地银行业、保险业协会达成多项行业自律合作机制，这些举措势必会增强两地金融市场的协同活力和综合服务能力。

值得注意的是，近年来金融科技持续为金融监管部门赋能。监管部门借助金融大数据协同优势，努力构建一致的金融监管体系，不但打通了金融机构之间的信息孤岛，而且对于破解融资抵押品异地互认、金融消费者权益保护等方面有着重要意义。

总的来看，机制协同和监管联动仅是金融一体化的外在保障，尤为重要的是金融机构要主动作为、做好主责主业，一方面要积极探索深化跨区域联合授信、银行卡同城待遇、不良资产风险处置、保险理赔通赔通付等业务合作；另一方面要完善自身的公司治理、推进改革化解金融风险，加强与异地同类、同属银行保险机构的沟通对接，为区域一体化发展注入金融协同创新力。

诚然，目前区域一体化赋予了金融机构更多展业机会，尤其是区域经济深度融合后，产业链、资金链关联更加紧密。在金融业务服务半径延伸的同时，金融风险也将被缓慢放大，稍有不慎可能引发多米诺骨牌效应。为此，区域内的金融机构要夯实防范风险能力，在增大金融资源输出的同时，做好自身的内控合规建设，共同推动区域一体化发展。

(责编：罗知之、陈键)

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