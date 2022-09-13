陈果静

原标题：发挥外资机构优势助力低碳转型

碳减排支持工具的金融机构范围近日迎来扩围。中国人民银行公告称，已将德意志银行（中国）、法国兴业银行（中国）纳入碳减排支持工具的金融机构范围。这是碳减排支持工具创设以来，首次纳入外资金融机构。

2021年11月，人民银行联合国家发改委、生态环境部创设碳减排支持工具。碳减排支持工具由人民银行向金融机构提供低成本资金，引导金融机构向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁地提供碳减排贷款。碳减排支持工具突出“做加法”，也就是用增量资金支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域，既支持绿色节能领域发展，又避免了对传统能源行业所需资金造成挤压，有助于保障国家能源安全和促进绿色低碳转型。

在创设时，人民银行就明确，对于符合要求的贷款，按贷款本金的60%予以低成本资金支持，以推动金融机构持续优化信贷结构，并降低企业融资成本。人民银行公布的数据显示，截至7月13日，碳减排支持工具累计发放1827亿元，支持银行发放碳减排领域贷款3045亿元，带动减少碳排放超过6000万吨。

在刚推出碳减排支持工具时，该工具的发放对象为21家全国性金融机构，此次将2家外资银行纳入其中，释放出更多积极信号。人民银行相关人士表示，此举体现了中国高度重视绿色转型，始终坚持对外开放，对外资金融机构一视同仁，给予国民待遇，支持其在中国兴业发展。

此次纳入的2家外资银行在ESG（环境、社会和公司治理）和绿色金融等方面都积累了一定的经验。将2家银行纳入其中，有利于丰富绿色金融供给主体，有助于建立多层次、广覆盖、有差异的绿色金融体系。2家外资银行也对此表示欢迎，并表示将继续发挥所长，推动中国碳减排和绿色转型。

“能够成为首批入选的欧资银行，我们深感荣幸。此举也体现了中国进一步开放金融领域的决心和对可持续发展的坚定承诺。”德意志银行中国区总经理、德意志银行（中国）有限公司董事长朱彤表示，“德意志银行在全球ESG和绿色金融框架设计领域积累了丰富的能力与经验。未来我们将继续发挥专业优势和桥梁作用，引导并助力客户向可持续发展转型，为推动中国的绿色经济转型作出更多贡献。”

朱彤介绍，可持续发展是德意志银行集团战略的重要组成部分。“为此我们已在中国配备了专职的ESG团队，服务于客户日益增长的可持续金融需求。”朱彤表示，中国是具有全球影响力的重要市场，推动中国绿色金融规则与欧洲及国际标准的交流与接轨，也将有助于扩大中欧共同利益，实现中欧经贸交流与合作的共同发展目标。

法国兴业银行集团中国区主管、法国兴业银行（中国）有限公司首席执行官穆裕格表示，法兴（中国）将在中国人民银行碳减排支持工具的帮助下，继续扩大ESG业务规模，服务中国企业在实体经济中的能源转型。

据介绍，ESG和低碳转型是法兴银行在华发展的长期核心战略之一。法兴中国已成功为中国客户在境内外提供了多样的绿色金融服务，包括绿色存款、绿色贷款、绿色担保、绿色债券、ESG战略咨询等业务。同时，法兴银行承诺在2022年至2025年期间，在可持续发展金融方面新增投入3000亿欧元。

法兴银行方面表示，此次首次将外资银行纳入碳减排支持工具范围，体现了对中欧绿色金融合作的支持，助力外资金融机构服务中国经济绿色转型。法兴银行会进一步深化在华的绿色金融业务，推动绿色金融行业合作，以多样化和创新的可持续发展金融产品，更好地支持本地企业的低碳转型和中国经济的健康发展。

接下来，碳减排支持工具还有望扩围至更多外资金融机构。人民银行相关人士表示，下一步将考虑纳入其他有意愿、有条件的外资金融机构，发挥其在绿色金融领域的优势，助力中国经济向绿色低碳转型。

(责编：罗知之、陈键)

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