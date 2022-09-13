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为建设科技强国贡献青春力量

闫伟奇
2022年09月13日08:52 | 来源：经济日报
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原标题：为建设科技强国贡献青春力量

　　《中国科技人力资源发展研究报告（2020）》显示，我国科技人力资源总量超过1.1亿人，其中39岁以下科技人力资源占比达到78.39%，年轻化特点和趋势明显。在诸多科技创新前沿阵地，越来越多青年科研人员在重大科技攻关任务中挑大梁。火星飞控团队平均年龄33岁，北斗卫星团队核心人员平均年龄36岁，量子科学团队平均年龄35岁。

　　当前，各级各部门高度重视青年科研人员成长，给年轻人创造更多机会，鼓励创新创造的氛围日渐浓厚。近日，科技部等五部门发布《关于开展减轻青年科研人员负担专项行动的通知》提出，国家重点研发计划40岁以下青年人才担任项目（课题）负责人和骨干的比例提高到20%，扩大国家重点研发计划青年科学家项目规模。一系列具体措施，不仅帮助青年科研人员迅速成长，为他们脱颖而出提供舞台，更有助于我国在各个关键科技领域更快实现突破。

　　人才辈出方能事业兴旺。我们比历史上任何时期都更加渴求人才。科学事业实现从“追赶”到“引领”的转变，需要激发青年科研人员创新活力。

　　青年科研人员要勇担时代重任，积极主动作为，将“小我”融入国家发展的大局。要耐得住清苦，不慕虚荣、不计名利，坐得住冷板凳，专注于自己的科研事业，潜力研究专心攻关，以“十年磨一剑”的定力茁壮成长，在逐梦科技事业中最大限度释放潜能、迸发活力。

　　此外，面对激烈的国际竞争和部分关键核心技术受制于人的局面，青年科研人员更要树立敢于创造的雄心壮志，敢于提出新理论、开辟新领域、探索新路径，在独创独有上下功夫，努力实现更多“从0到1”的突破，为不断丰富和发展科学体系作出贡献，为建设科技强国贡献青春力量。

(责编：罗知之、陈键)
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