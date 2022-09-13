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原标题：硬核科技即将“上场”，中关村论坛令人期待

“看，这些密集丛生的‘电线’轴突，又发出很多‘树枝’，长出更多的‘树叶’，这是我们采用自主研发的透明化技术成像外周神经系统，完整呈现小鼠大脑皮层的运动神经元图谱。不仅如此，还可以透过骨来观察其内部结构，使用40倍共聚焦显微镜成功绘制小鼠爪所有的外周神经，以及一根神经节的感觉神经元在脊髓内的全部投射。这些视频非常漂亮，真正展现了神经科学之美。我常在办公室播放，如同放电影一样，每每观看都很激动、乐趣无穷。”近日，在北京脑科学与类脑研究中心，高级研究员赵瑚向科技日报记者介绍曾发表在《细胞研究》期刊上的新型组织透明化技术“PEGASOS”。

这项实现了在不破坏动物软、硬组织结构、不切片情况下，直接对其内部进行透明化三维显微拍摄的技术，将在9月22日—27日举办的2022中关村论坛精彩展现。届时将有更多像这样令人叹为观止的硬核科技和公众面对面。为了让公众提前过把瘾，北京市科委、中关村管委会特意组织媒体先行探访，零距离一睹创新技术的风采。

步入北京经济技术开发区国家信息技术应用创新产业园富有现代感的大厦之中，顿感充满朝气的科创生态。据了解，经开区聚集全国90%以上的信息技术头部企业，形成十分完整的业态链条。而作为工信部和北京市联合共建的唯一的国家级信创园区、国家信创基地和国际开源社区，信创园主要承担培育自主信息技术体系，保障网络强国战略的职责使命。

“我们是以‘打造中国操作系统创新生态’为使命。”统信软件工作人员介绍。2020年1月，Windows 7系统停止更新，导致国内业务中断，信息安全出现问题，引发对于拿回信息技术领域主导权的探讨。在这种情况下，统信有自己的方案进行迁移，能够替代windows 7系统，将数据无损地迁移到统信的系统。

来到影谱科技展厅，只见陈列的大大小小奖状、奖杯占满墙面。不禁令人好奇，究竟是什么样的技术会如此优秀？“基于智能视觉、数字孪生等技术，我们在建设中国最大的数字商业视觉基地，不仅包括全流程的数字商业视觉生产线，也包括影谱党建、各职能部门的办公等活动区域。例如，影谱元宇宙展会平台支持图文、音视频、三维模型、全真Nerf模型等多种商品渲染展示方式，结合大数据推荐算法智能匹配企业及客户的供需内容，提升对接效率，对于企业的数字化供应链等系统也提供丰富接口，有力支持企业数字化转型业务。”影谱科技相关负责人介绍道。

“我们可以做到现场没有摄像师，用科技手段驱动拍摄设备运行。”北京市专精特新企业、科旭威尔总经理谢先运介绍， 该公司自主研发全球首创的手持机遥控云台，技术起源于清华大学，在北京理工大学和中国传媒大学支持下发展壮大，将技术与艺术融合，致力推动高品质视频采集在教育培训、党政机关、企事业单位、文娱电商等行业规模化应用，并在工信部授权下制定了智能拍摄首个行业标准。

“相比于其他用于实现量子计算的物理系统，我们研发的离子阱系统相干时间长、编程控制方便、连通性好的优点利于将量子计算机规模化；而且离子阱量子计算机的造价显著低于其他几种物理体系的量子计算系统，从商业化应用角度来看具有明显的成本优势。”华翊量子总经理姚麟介绍，量子计算有望突破现有经典计算体系的限制，根本性改变许多问题的研发模式，直接帮助提高人们的日常生活水平。例如，其可直接计算药物分子与蛋白质结合点的化学反应过程，还可精确解决像核反应中的中子束流输运问题，高效提升能源利用率。

无论是面向未来还是求解当下，这些日新月异的创新技术成长背后，都有着北京建设国际科技创新中心的巨大助推力。包括中关村科学城、怀柔科学城、未来科学城、创新型产业集群示范区，分布在海淀、昌平、怀柔、密云、经开区和顺义等区域的“三城一区”，是北京国际科技创新中心建设主平台，以不足6%的土地面积贡献了全市GDP的1/3。

(责编：罗知之、陈键)

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