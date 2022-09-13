原标题：抢险科技利器“出鞘” 救援官兵如虎添翼

◎王浩亮 陆荣信 本报记者 张 强

新型无人机升空侦察，新型山地挖掘机高难度作业……连日来，武警第二机动总队官兵持续奋战在泸定抗震救灾第一线。科技日报记者注意到，他们发挥自身专业优势，广泛应用科技含量高的抢险救援装备，为救援工作提速增效。

9月5日12时52分，四川甘孜藏族自治州泸定县发生6.8级地震。灾情发生后，该总队官兵闻令即动，火速开赴灾区开展救援工作。作为国家级抢险救援应急专业力量，该总队某支队官兵充分发挥交通专业部队优势，对道路情况进行现地勘察，并使用挖掘机、装载机、起重机等大型工程机械，对磨西、得妥、冷碛等地省道进行排险、抢通和拓宽。

记者了解到，官兵使用的某新型无人机搭载有高清摄像头，稳定性高，可远距离飞行，通过控制将实时图像回传指挥中心，能够全面、详实地侦查灾害目标，及时掌握现场受灾情况，以便做出研判，制定战法决策。在无人机的“保驾护航”下，工程机械操作手二级上士徐宁安全高效地完成道路抢通抢修任务。

在救援一线，创新科技已经成为部队官兵抢险救援的利器，大幅提升了部队执行任务的能力。

石棉县王岗坪乡，垮下的滑坡体将路面几乎完全掩埋，连续中断达19公里。这时，一款被称为“变形金刚”的山地挖掘机“跳跃”在塌方体上，一连串高难度作业，令人眼花缭乱。

现场官兵介绍，这型“长了腿的”山地挖掘机具有高度的灵活性和越野性，各条步行腿的离地高度、行驶高度和外形尺寸均可调整，并可利用伸缩斗杆挖掘臂与支腿的配合，攀登翻越数米的垂直障碍物，爬坡能力达45度，可轻松穿过各种恶劣复杂地形。

在山地挖掘机的帮助下，官兵们很快清理完成震后产生的碎石、断木等零碎物。

“在救援一线，科技装备能有效提升我们的战斗力，也有效保障了战友们的生命安全。”该支队领导介绍说，与以往不同，此次救援任务重、难度大，他们充分发挥专业技术和先进装备优势，将国产抢险救援科技装备融入到抢通道路桥梁、搜救受困群众等工作中，实现高效救援，进一步推动部队战斗力整体提升。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经