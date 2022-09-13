刘 霞

原标题：未来，哪些工作岗位会是“铁饭碗”

图片来源：加拿大软件公司Blockhead Technologies网站

图片来源：LNS研究网站

当下，以智能化为核心的人类第四次工业革命正以前所未有的态势席卷而来，改变着人们生活中的各个方面。人工智能、自动化和生物技术等领域的快速发展正在重塑就业市场，机器将使某些工作岗位变得不必要，与此同时，也催生出一些新的专业领域。未来哪些领域和岗位将傲视群雄呢？

自动化、智能化是大势所趋

2019年，世界经济合作组织（OECD）发布报告称，未来15—20年，全球14%的工作岗位面临完全被自动化技术所替代的风险，还有32%的工作岗位也会因自动化技术而发生根本性改变。麦肯锡公司发布的《美国工作的未来》调查报告也显示：“在未来十年内，美国将有1470万年龄在18—34岁之间的年轻工人因自动化而失业，比例达到40%。”

技术进步在将一些岗位扔进历史故纸堆的同时，也会创造一些新岗位。世界经济论坛在2020年时预估，到2025年，自动化技术将创造1200万个全新的工作岗位。

那么，未来哪些岗位仍是“铁饭碗”呢？

“很多年轻人问我他们应该朝哪些方向发展，我有一些很好的建议。”美国麻省理工学院航天与工程系统教授奥利维尔·德韦克在谈到技术的未来和影响，以及许多人寻找职业方向相关问题时表示。

德韦克曾担任法国空中客车公司技术规划负责人，他说：“我通常会向他们推荐机器人技术、物联网、生物技术等，这些是未来的增长领域，进入这些领域的年轻人或将名利双收。”

世界经济论坛编写的有关未来工作的报告也认为，智能化是未来大势所趋，将对人类生活的方方面面产生重大影响。该报告因此提出，成为智能房屋、智慧城市、智慧交通、数字化转型、人工智能等领域的专业人士是明智的选择，很多专家也一再强调这一点。

数字化、智能化的趋势不断发展，但OECD的调查同时显示，在36个经合组织成员国中，56%的成年人只有“基本”的或根本不具备信息和通信技术（ICT）技能，其中包括美国、日本和德国等经济大国。OECD秘书长安赫尔·古里亚强调，若未做好准备来应对数字化、智能化时代的挑战，这必将成为社会上的一枚“定时炸弹”。

因此，OECD建议组织各成员国把提升员工技能作为一项优先任务，提供更加灵活的再培训课程，并搭配员工的工作时间，增加员工的参与意愿。

可持续性相关职业呈指数级增长

《世界报》在最近的报道中指出，这种情况也发生在可持续性领域：未来一切都将是数字化的，一切都将是可持续性的，因此，对这两个领域相关的人员的需求将在未来几年呈指数级增长。

国际劳工组织2018年发表的题为《绿色就业》的报告估计，为实现《巴黎协定》中将本世纪全球平均气温上升幅度控制在比工业化前高2℃以内的目标，2030年，全球将新增2400万个就业岗位。报告预测，向循环经济转型将创造600万个就业岗位，能够抵消因生态转型而可能消失的同等数量的工作岗位。

西班牙莱普索儿公司工业转型和循环经济领域专家伊格纳西奥·弗雷斯内达解释说：“实现循环经济通常需要来自多个学科领域的科学家和专业人士，比如新材料专家、新能源工程师或大数据计算机科学家等。”

和可持续相关的另一个重要就业岗位来源与可再生能源有关——未来可再生能源在能源中的占比将不断增加，这导致新职业的出现并蓬勃发展。

例如，国际劳工组织的研究发现，2018—2030年间，与新能源和可再生能源相关的工作岗位将增长11%，这意味着将新增数以百万计的工作岗位。学术期刊《一个地球》2021年8月发表的一篇研究报告则显示，到2050年，全球可再生能源领域的就业岗位数量将增加5倍，从目前的440万个猛增至2200万个，其中85%以上将来自风能和太阳能领域。而与此形成对比的是，化石燃料行业的工作岗位数量将从1260万个锐减到310万个，其中约80%的工作岗位与石油、天然气和煤炭开采相关。

欧洲经济与环境研究所环境经济学家约翰内斯·埃默林指出：“针对可再生能源发展向好的未来趋势，较依赖化石燃料的国家可以大力推进国内可再生能源设备制造业等，以创造更多的就业机会。”

(责编：罗知之、陈键)

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