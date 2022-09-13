陈汝健

原标题：氢冶金技术促进钢铁工业绿色低碳发展

为推动我国钢铁行业绿色转型和氢冶金技术标准化，9月上旬，国内氢冶金领域多位专家与企业代表齐聚河北崇礼，召开首届世界氢冶金技术交流大会。会上深入研讨了氢冶金的相关技术、标准化建设和示范应用等内容，明确了氢冶金技术发展方向。

会上，新成立的“氢冶金标准联合工作组”将统筹钢铁行业氢能冶炼相关国家标准研制，引领钢铁行业对低碳新技术新工艺应用。

“氢冶金是促进钢铁工业绿色低碳发展的重要技术方向，将以完善的氢冶金标准体系助推我国氢冶金技术发展。”冶金工业信息标准研究院党委书记、院长张龙强表示。

据了解，我国多家钢铁企业正布局氢冶金领域。如河钢集团张宣科技加大氢能源开发与利用，在全球范围内首次采用焦炉煤气“自重整”制氢，生产高品质的直接还原铁；中国宝武八钢公司富氢碳循环高炉第三阶段工业化试验开启，进入了全氧、煤气自循环的新阶段；山西晋南钢铁1860m3高炉分别开展了喷吹焦炉煤气和纯氢的工业化试验……

相比国外钢铁企业对氢冶金技术的深度布局，“我国钢铁行业低碳转型更需要综合技术，低碳发展更需要标准引领、标准先行。”中国钢铁工业协会党委副书记姜维说。

标准是加速创新成果扩散的催化剂。“氢冶金作为钢铁工业的突破性生产工艺，要让标准走在技术创新与推广的前列，推动标准化与科技创新互动发展。”工业和信息化部科技司标准处主任科员崔爽强调。

在氢能产业化利用上，我国钢铁企业攻关了多项氢冶金关键技术。“我们突破了氢冶金竖炉球团制备及其冶金性能、氢气气基竖炉还原工艺技术及装备等全流程氢冶金技术瓶颈，实现了氢冶金气基竖炉工艺中二氧化碳的捕捉、分离与高效回收利用。”河北张宣高科氢冶金公司经理路鹏介绍。

如今，氢冶金已成为我国钢铁行业转型绿色低碳发展的关键技术，并将引领钢铁行业迈入“以氢代煤”冶炼“绿钢”的时代。“未来，我们要依靠科学技术，加大氢冶金关键、核心技术的创新突破，争做氢冶金和减碳行动的引领者和践行者，为世界钢铁工业低碳绿色发展提供‘中国方案’。”河钢集团党委书记、董事长于勇说。

(责编：罗知之、陈键)

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