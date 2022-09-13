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全国大部地区秋粮长势较好 各类农作物陆续成熟迎来收获

2022年09月13日09:18 | 来源：人民网
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人民网北京9月13日电 （记者李栋）稻谷飘香，丰收在望。眼下，全国秋粮长势较好，各类农作物陆续成熟进入收获期。

“目前土壤墒情总体充足，有利于玉米灌浆和大豆鼓粒，在后期不发生较大自然灾害的前提下，今年秋粮肯定丰收。”在安徽省宿州市萧县闫集镇，种粮大户闫震明望着即将迎来收获的庄稼，心里充满喜悦。

“今年夏粮生产面积、总产、单产、效益呈现‘四增’态势，总产突破55亿斤，比去年增产近1亿斤。”宿州市农业农村局相关负责人介绍，今年夏种期间，拨付抗旱保苗资金1100多万元，通过造墒抢种、抗旱播种、人工增雨等方式，保障了724万亩夏种任务如期完成。“入夏以来，受持续高温干旱影响，防旱抗旱形式严峻。人工降雨、田间管理、技术指导等措施对抗旱保苗起到了重要作用，今年秋粮大概率丰产丰收。”

今年全国玉米种植面积总体稳定，目前大部地区正在灌浆，长势普遍较好。数据显示，东北地区玉米产量约占全国的45%，春播以来积温足、降水多、墒情好，灾害明显轻于常年，除局部因涝长势偏差外，大部玉米长势好于上年，增产趋势明显。在黄淮海地区，大部地区墒情适宜，玉米有望实现恢复性增产。

在南方地区，玉米产量约占全国的13%，今年高温干旱导致局部玉米受灾，受灾面积1100多万亩，仅占南方玉米面积的一成，损失总体有限。

农业农村部最新农情调度显示，目前玉米、大豆和中稻等作物普遍进入灌浆成熟期，除南方地区局部受旱长势偏差外，全国大部地区秋粮长势较好，特别是占秋粮产量一半以上的玉米长势总体好于上年，夺取丰收有基础、有希望。

9月底，全国秋粮将陆续迎来大面积收获。“将通过分类施策，持续抓好秋粮后期田管，指导受旱地区加强水源调度，落实浇灌保苗、喷施叶面肥、灾后改补种等措施。”农业农村部种植业司农情信息处处长朱娟介绍，在东北地区重点防早霜和北上台风；在黄淮海和西北地区抓好“一喷多促”、玉米适当晚收；在南方地区落实水稻增施粒肥、扩种晚秋作物，努力实现重灾区少减产、轻灾区保稳产、非灾区多增产。

(责编：孙红丽、高雷)
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