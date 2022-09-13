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中秋假期全国邮政快递业运行总体平稳有序 共揽投快递包裹超17亿件

2022年09月13日09:36 | 来源：人民网
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人民网北京9月13日电 （记者乔雪峰）记者从国家邮政局获悉，今年中秋假期（9月10日-12日），全国邮政快递业运行总体安全、平稳有序，共揽收快递包裹8.52亿件，与2021年中秋假期相比增长0.24%，日均揽收量与2020年中秋国庆假期相比增长24.8%。其中，投递快递包裹9.31亿件，与2021年中秋假期相比增长0.11%，日均投递量与2020年中秋国庆假期相比增长37.9%。

国家邮政局相关负责人表示，今年中秋假期，国家邮政局紧密结合节日特点坚决遏制重特大事故，确保寄递渠道安全畅通和行业平稳运行，坚决做到“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”，为人民群众度过安乐祥和的中秋节营造良好寄递服务环境。

该负责人表示，中秋假期，国家邮政局要求各地认真落实疫情防控期间邮政快递业生产操作规范，严格执行“戴口罩”等健康防护措施，坚持“人”“物”“环境”同防，对国际邮件互换局（交换站）等重点场所加强消毒、通风，严格分隔作业区域，内外不交叉，坚决做到闭环管理，推动地方适当加密快递从业人员核酸检测频次，提高疫情监测灵敏性，严格落实高校校内邮政快递服务网点疫情防控要求。

该负责人还表示，国家邮政局始终把维护行业安全稳定摆在各项工作首位，切实加大节日期间行业安全工作力度，把寄递安全“三项制度”落细落实落到位，严防涉枪涉爆、涉黄涉非、涉毒涉危等禁寄物品进入寄递渠道。

此外，国家邮政局还要求各地加强运营网络动态管理，统筹安排生产资源，提前做好运力和人力调配。保障基层网点，尤其是确保农村和末端网点运营稳定。切实保障快递员群体合法权益，落实劳动法关于法定节假日薪酬待遇有关规定。

(责编：孙红丽、高雷)
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