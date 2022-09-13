原标题：剩余礼盒从超市“一夜消失”中秋后月饼去了哪儿？

月饼作为这个小长假必不可少的节令食品，过了中秋就不再拥有“明星光环”，北京青年报记者9月12日了解到，月饼早在中秋节当日就遭甩卖。节日过后，剩余的月饼从超市中“一夜消失”，被退回厂家，作进一步处理。

超市

中秋午后月饼已开始忙着撤台

“昨天就都撤了，现在已经开始摆别的货品了。”位于通州区的物美超市工作人员表示，原本摆放月饼礼盒的位置已经换上了日用品。数天前，这个位置还堆满月饼礼盒，还有自来不同品牌的促销人员。而就在这个小长假的第一天，也就是中秋当日，中午一过，这里已经开始忙着撤台了。不仅是这家超市，北青报记者走访了多家超市，都没有再发现月饼礼盒的踪迹。

“中秋当天下午还来买月饼礼盒的太少了，很多厂家这天就会来收没有卖完的货了。”一位超市销售人员告诉北青报记者。一些月饼生产厂家还选择“就地甩货”：有的礼盒装买一送二，有的则是拆了盒当成散装的销售，还有的直接捆在同品牌的商品上出清。

北青报记者了解到，月饼礼盒的促销早在中秋前半个月就已经开始了，而随着中秋的临近，打折、买赠的力度越来越大。有的超市工作人员表示，中秋当晚，有的散装月饼一元一块对外销售，有顾客专门等月饼甩货时来淘便宜。

不仅是线下超市，即使是线上即时配送的电商，各种月饼的链接虽然还在，但商品也已经显示“售罄”。不过，从链接还能看出，此前部分月饼礼盒也在打折销售。

“基本上打折力度大的，都卖光了。少量剩余的，尤其是礼盒装，都退给厂家了。”一家超市的工作人员表示。

厂家

退回的月饼要损坏外观

那么，这些退回来的月饼，又被如何处理了呢？

北青报记者了解到，被退回给厂家的月饼，厂家有的会分发给员工，也有的会捐给一些福利机构。不过，如果是临期月饼被拉回工厂，包装可能还会被回收，但是月饼本身可能就会被“处理”掉。“走报废程序，会先把外观损坏，避免回流到市场。然后由专门的公司收走，拿去做饲料”。也有糕点生产厂家表示，公司会在第三方机构监督下，对临期月饼进行销毁。

为了避免月饼有大量剩余的情况，虽然只有不到两个月的销售期，不少月饼生产企业却要做近半年的“功课”。

一家月饼生产企业的负责人表示，每年月饼季，不论是自有品牌还是帮客户定制，都是按照前一年的销售量，再结合市场行情来定制产量。有的企业当年3月份就开始探市场，定生产计划。

“中秋前两周就基本停产了。”另一家月饼生产企业的负责人透露，月饼是最为特殊的节令食品，其他节令食品，如粽子过了端午还可以再销售一段时间，但是月饼过了中秋节就不会再有人买，因此企业都会精打细算，甚至以提前停产来调节存货量，“宁可不够卖，也别剩下”。

“一些好销的礼盒在中秋前一周断货是正常的”，而临近中秋如果还有积压货，就会开始大幅促销。“一般就是买赠，毕竟是为了清货。”这位负责人表示，即使有的买赠规模较大，可能会让其亏本，但也远比卖不掉，最后还要处理赔得少一些。

消费者

花样百出处理剩余月饼

不过，北青报记者也发现，中秋过后并非所有月饼都从市场上“一夜消失”。在盒马，糕点区域还有现烤的鲜肉月饼，以及冻在冰柜里的海盐冰皮月饼。在一些中式点心铺里，还有现烤的月饼在售。

“与其说是月饼，不如说是一种点心，你叫它糯米糍也行，叫它鲜肉饼也行。”一位顾客表示，喜欢吃是因为口味，跟它是不是节令食品没关系。而商家也表示，这类商品一般会中长期供应。“去年鲜肉月饼就卖到了11月份，是因为天气太冷，影响口感才暂时撤下这个品种的。”

此外，大部分市民家里的月饼也还没有被完全吃光。一些网友发帖表示，自己收到的月饼有点多，实在吃不完不知如何是好。北青报记者注意到，不同品牌月饼的保质期不尽相同，但是比起包装食品来，其保质期相对较短，其中，保质期最长的90天，最短的只有十几天，还有的标着45天或者60天。对于消费者来说，要消化掉剩余的月饼，时间也不算太宽裕。

为此，如何处理掉剩余月饼，成了中秋之后的新话题。有网友表示，自己尝试用青椒炒月饼，味道却意外的好。还有网友将流心月饼冷冻，做成甜品吃。

营养专家范志红表示，月饼可以直接作为早餐的主食。如果觉得过甜过腻，一些传统口味的广式月饼，如莲蓉、五仁、枣泥、豆沙等，可以打豆浆时一起放入打浆机，做成风味豆浆；也可以切成小丁，放在粥中；或切成薄片夹在吐司中做成三明治。范志红建议，月饼不要长期室温保存，可以带包装放入冰箱内。

文/本报记者 张鑫 统筹/余美英

(责编：罗知之、陈键)

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