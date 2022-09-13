新华社北京9月13日电 题：发射准备时间进一步缩短 长征七号改运载火箭实现新突破

新华社记者胡喆、宋晨

9月13日晚，由中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院抓总研制的长征七号改运载火箭在文昌航天发射场点火升空，成功将“中星1E”卫星送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于为用户提供高质量的话音、数据、广播电视传输服务。

长征七号改运载火箭是我国新一代中型运载火箭的主力构型，是在长征七号运载火箭和长征三号甲系列运载火箭三子级基础上、通过组合化设计形成的高轨三级液体捆绑式运载火箭，地球同步转移轨道运载能力不低于7吨，填补了我国运载火箭地球同步转移轨道5.5至7吨运载能力的空白，可适配直径4.2米和3.7米两种整流罩，具备一箭一星和一箭双主星发射能力。

长征七号改运载火箭主任设计师魏远明介绍，本次执行任务的长征七号改遥五运载火箭，采用整流罩直径4.2米的构型，全箭高度60.1米，与2021年3月12日发射的长征七号改遥二运载火箭高度一致。

长征七号改运载火箭作为我国首型采用助推器与芯一级集束式分离技术的捆绑火箭，相比通常先分离助推器、再分离芯一级的方式，减少了一次分离环节，使火箭捆绑连杆结构更加简化。同时，集束式分离也减少了一个助推器落区，整个组合体都在一个落区内，更加有利于控制火箭残骸落区。

目前长征七号改运载火箭状态正在逐步固化，同时为进入高密度发射阶段提前准备。魏远明介绍，型号队伍针对火箭技术设计进行了多项优化改进，在确保测试覆盖性的前提下，通过优化流程顺序、并行工作、合并测试等方法，将发射技术流程由32天缩减至26天。

“以前，队员们需等所有部段都准备齐备，再一鼓作气完成垂直总装。但火箭芯三级吊装要先完成火工品安装、氦检漏、喷管延伸段安装等多项工作，比助推器和一二级准备时间长。”魏远明说。

魏远明介绍，这次任务中团队进一步改进总装模式，优化总装时间，先吊装好助推器和一二级，在等待芯三级的过程中，插空进行助推器和芯二级的伺服机构安装工作，等三级具备条件再进行吊装。再加上仪器设备上箭安装等分系统测试前准备工作优化了1天，算下来，本阶段比以往模式可以节省3天时间。

增补压测试是分系统动力系统测试的最后一项测试，紧接着就是进行第一次总检查测试。经过研究分析，团队找出两个测试存在的差别，在增补压测试中加强了对测量系统的验证，让测试更全面，实现用更少的时间达到相同测试效果。

此外，根据高轨卫星整体发展态势，以及高轨卫星配置大尺寸天线的迫切需求，长征七号改运载火箭未来还将研制5.2米整流罩的新构型，进一步提高火箭的任务适应性。

(责编：牛镛、袁勃)

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