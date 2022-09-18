王绍绍

人民网北京9月18日电 （王绍绍、实习生尹柳玉）近日，2022中国互联网法治大会——医疗健康数据安全合规论坛在北京召开，来自医疗、通信、安全等领域的专家及行业代表受邀参加，共同就医疗健康行业的数据安全工作展开探讨。“医疗健康数据不仅是实现数字健康、医疗模式变革、效率变革、质量变革的关键纽带，也是数据安全保护工作的重点领域。”工业和信息化部网络安全管理局数据安全处处长雷楠表示，实现医疗健康数据安全，应从政策、联动、示范等三方面重点开展工作，加强核心技术产品攻关，共筑风险防范的化解能力，营造全社会参与的良好氛围。

国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安在会上指出，各地要加快落实最近印发的《医疗卫生机构网络安全管理办法》，加强网络安全合规体系建设，建立常态化的网络安全、数据安全、监管考核机制。下一步，国家卫生健康委将研究制定医疗卫生机构网络安全情况的评估考核制度，与产业各方共同提升卫生健康行业网络安全和数据安全的管理水平和防护能力。

谈及当前的研究重点及工作任务，中国社科院法学研究所、国际法研究所联合党委书记陈国平表示，网络信息法是中国社科院的研究重点之一。现阶段，中国社科院已设立医疗卫生与法治协同创新中心，开展医疗网络数据安全研究，建议进一步加强信息法治建设和医疗信息法治建设，各方应携手研究做好医疗卫生数据安全合规工作。

中国信通院党委书记宋灵恩表示，在医疗健康数据安全合规方面，中国信通院已开展医疗健康网络数据安全自律、标准体系、课题研究等系列工作。立足当前工作基础，接下来将发挥专业技术优势，为行业主管部门做好医疗健康数据安全合规工作提供有力支撑，助力健康中国2030目标实现。

“医疗健康数据合规工作，相关部门高度重视、群众热切关注，建议从完善标准体系、开展合规培训、加强安全技能等方面，落实做好医疗健康数据安全合规，为医疗健康数字化转型保驾护航。”中国工程院院士沈昌祥说。

此外，在本次论坛的学术交流环节中，多位专家从医疗、信息化、安全等领域分享了医疗数据安全合规的工作要求、技术研究和经验做法，为行业合规提供了实践参考。

中国信通院有关负责人表示，下一步将持续与各方深化交流合作，推动医疗健康网络数据安全标准体系建设、评估评测等工作，助力提升网络安全、数据安全、个人信息保护管理水平与能力，推进医疗健康网络数据安全合规发展。

(责编：赵竹青、高雷)

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