人民网北京9月18日电 （记者孙博洋）9月16日至19日，第19届中国—东盟博览会（以下简称东博会）、中国—东盟商务与投资峰会在广西南宁举办。

本次东博会主题为“共享RCEP新机遇，助推中国—东盟自由贸易区3.0版”。2022年是中国—东盟建立全面战略伙伴关系第一年也是RCEP生效实施开局之年，中国—东盟自由贸易区3.0版建设即将启动。

据了解，本届东博会采用“云上东博会+实体展”模式，展览总面积10.2万平方米。实体展首次设立东盟和RCEP精品展区，集中展示各国优势特色产品。首设中央企业展区，重点展示高端装备制造、基础设施建设、国际物流等领域创新发展成果。新增新能源汽车展区，跨境电商及新零售展区、文旅康养展区等。

而在文化交流方面，广西广播电视台对外传播中心特别策划“四海同唱·Z世代眼中的中国—东盟博览会”网络节目，邀请中国和印尼、泰国、越南的多名“95后”Z世代博主逛展会，聚焦中越水果贸易、中国东盟电子商务、米粉经济等热门经贸话题，制作多条短视频，推送至中国和东盟的多个主要新媒体平台。通过中国与东盟多国年轻人的视角，向全球网民多维度解读RCEP协议对打造中国—东盟自由贸易区3.0版的重要意义与现实利好。

立足中国东盟关系的重要历史节点，“四海同唱·Z世代眼中的中国—东盟博览会”为中国和东盟的年轻人创造一个契机。广西大学广电与新媒体系系主任、东盟传媒研究中心副主任薛强认为，近年来，中国与东盟在人文交流方面的合作不断加强，重视并发挥媒体对推动中国东盟关系的作用，会为构建更为紧密的中国东盟命运共同体提供坚实的舆论支撑。

(责编：赵竹青、高雷)

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