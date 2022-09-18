央视网消息：星空浩瀚无比，探索永无止境。古人“手可摘星辰”的梦想，如今在中国航天人求索太空路上变得不再遥不可及。放眼太空外，星河入梦来。目前，神舟十四号航天员乘组已经在中国空间站在轨生活工作超过百天。距上一次出舱短短十几天后，昨天（9月17日），神舟十四号航天员乘组实施第二次出舱活动。现在我们看到的这一幕是昨天下午蔡旭哲打开舱门那一瞬间的“日出时刻”。天上宫阙——中国人的“太空之家”再次迎来高光时刻。

9月17日17时47分，经过约5个小时的出舱活动，神舟十四号航天员陈冬、蔡旭哲、刘洋密切协同，完成出舱活动期间全部既定任务。出舱活动取得圆满成功。

17日上午11时11分，航天员刘洋关闭段间舱门，航天员陈冬和蔡旭哲开始在问天气闸舱进行出舱准备。

13时35分，身着舱外航天服C的航天员蔡旭哲打开问天气闸舱出舱舱门。这是蔡旭哲的首次出舱活动。

在航天员陈冬的配合下，蔡旭哲完成了脚限位器和舱外工作台的安装。

后续通过小机械臂的支持，航天员完成了舱外助力手柄和载荷回路扩展泵组的安装工作。这是问天实验舱上安装的第二个扩展泵组。

15时33分，航天员陈冬也成功出舱。

作为神舟十四号航天员乘组的指令长，陈冬已经是第二次舱外行走了。与上一次任务不同的是，陈冬这一次将在问天舱的外壁进行爬行，辅助机械臂上的蔡旭哲来完成后续的工作。

航天员陈冬和蔡旭哲完成了空间站建造阶段的首次舱外救援演练。舱外救援演练主要是为了模拟航天员在出舱过程当中突然出现失去行动能力的情况，另外一名航天员就要将这名航天员搭救回到气闸舱。

航天员陈冬和蔡旭哲在舱外操作时，航天员刘洋在核心舱内对舱外两名航天员进行支持。完成全部既定任务后，舱外两名航天员顺利回到气闸舱出舱口。

17时47分，航天员陈冬和蔡旭哲关闭出舱舱门检漏并出舱外服，在航天员刘洋引导下完成气闸舱负压。此次任务仅用时约5个小时。

18时51分，航天员刘洋为陈冬、蔡旭哲打开段间舱门，迎接两名战友回到问天实验舱。

(责编：徐婵、胡永秋)

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