中共中央宣传部举行党的十八大以来自然资源事业发展成就新闻发布会。来源：国新网

人民网北京9月19日电 （记者杨曦）今日，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍新时代自然资源事业的发展与成就有关情况。

自然资源部副部长庄少勤表示，党的十八大以来，我国生态文明体制改革深入推进，自然资源事业发展取得历史性成就，发生了历史性变革，有力促进了人与自然和谐共生的现代化建设。

十年来，我国自然资源事业主要取得以下成就：

始终坚持底线思维，严格保护耕地，有力保障资源供给，有效支撑高质量发展、高品质生活。坚持并落实最严格的耕地保护制度，严格划定并守住了18亿亩耕地保护红线，夯实国家粮食安全基础。持续加强基础地质调查和矿产资源勘查，主要矿产资源储量实现增长，煤炭、钨等矿产品产量多年保持全球第一。天然气水合物（一般叫“可燃冰”）试采取得重大进展。依法依规优化国土空间布局，有力有序保障用地供给，有效支撑区域协调发展、新型城镇化和乡村振兴等国家重大战略实施。城镇住宅、公园绿地、公共服务设施等用地大幅度增长，城乡人居环境明显改善。

深入落实全面节约战略，自然资源节约集约利用水平持续提升，助推经济社会发展全面绿色转型。坚持并落实最严格的节约用地制度，实施建设用地总量和强度双控，健全区域、项目节约用地评价制度，实行建设用地增量安排与存量盘活挂钩机制（简称“增存挂钩”）。严格划定城镇开发边界，促进城镇内涵式集约型绿色化高质量发展。2012-2021年，全国单位GDP建设用地使用面积下降40.85%，国土经济密度明显提高。按照节约资源和绿色发展要求，建立矿产资源开发利用水平调查评估制度，促进资源综合利用，推动绿色矿山建设。

积极践行绿水青山就是金山银山、山水林草湖草沙是生命共同体理念，生态系统质量和稳定性持续提升，有力促进了美丽中国建设。坚持并落实最严格的生态环境保护制度，科学划定生态保护红线，陆域生态保护红线面积占陆域国土面积比例超过30%。除国家重大项目外，全面禁止新增围填海，严格管控新增用岛活动。建立以国家公园为主体的自然保护地体系，设立了首批国家公园，自然和文化遗产资源得到整体保护和有序利用，我国自然资源禀赋多样性的价值和优势得到进一步发挥。坚持系统治理，为自然生态守住安全边界，为人民群众提供优质生态产品。推动实施全国重要生态系统保护和修复重大工程，部署实施了一批山水林草湖草沙的一体化保护和修复工程，江河湖泊生态系统质量明显改善。森林覆盖率增长到24.02%，沙化土地重点治理区实现了由“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变。

着力推动生态文明体制改革，加强科技创新和信息化建设，自然资源治理体系和治理能力现代化水平得到提升。统筹推进自然资源资产产权制度改革，建立自然资源统一确权登记制度，积极探索全民所有自然资源资产所有权委托代理机制，建立覆盖土地、矿产等主要门类的自然资源资产有偿使用制度。在高质量完成第三次国土调查基础上，编制完成了我国第一部全国国土空间规划纲要，“多规合一”国土空间规划体系总体形成。深化自然资源领域“放管服”改革，基于“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”，实施“多审合一、多证合一、多测合一”。不动产由过去多部门分散登记实现了统一登记，全国所有市县基本实现不动产一般登记和抵押登记压缩至5个工作日以内，促进了营商环境的优化。构建新型基础测绘体系，基于实景三维中国，推进数字国土、智慧国土建设。地质、海洋灾害调查监测预警防治体系更加完善，降低了灾害造成的人员伤亡和财产损失。制定湿地保护法，修改土地管理法、森林法、测绘法等，加强国家自然资源督察，用最严格制度最严密法治保护自然资源和生态环境，推动形成主体功能约束有效、国土开发有序的空间发展格局。

深度参与国际合作，推动自然资源和生态保护全球治理，为全球生态文明建设和构建地球生命共同体贡献智慧和力量。积极为联合国2030年可持续发展议程和“生态系统恢复十年”倡议贡献中国力量。与世界自然保护联盟共同发布基于自然的解决方案中国典型实践案例。深入参与联合国框架下的全球海洋与生态治理机制，实施“联合国海洋科学促进可持续发展十年”的中国行动。积极发展蓝色伙伴关系，与50多个国家和国际组织建立海洋合作关系，向南海周边国家持续提供海啸预警等公共产品服务。向联合国捐赠高分辨率全球地表的覆盖数据，支持并落实联合国在我国设立全球地理信息知识与创新中心。

“迈入新征程，我们将完整准确全面贯彻新发展理念，紧紧围绕构建新发展格局，奋力开拓自然资源事业发展新局面，为全面建设社会主义现代化国家作出新的更大贡献。”庄少勤表示。

(责编：杨曦、吕骞)

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