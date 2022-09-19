黄盛

为落实《“十四五”信息通信行业发展规划》，进一步推动与中文域名在各领域和行业的应用，在近日举行的第五届中文域名创新应用论坛上，中文域名领域的专家结合“十四五”规划对中文域名的发展，进行了多角度的解读和研讨。多位行业人士认为，中文域名是含有中文字符的新一代域名，是互联网上的“门牌号码”。使用和普及中文域名，可以有效避免文化鸿沟产生，可以在一定程度上让用户更便捷地融入信息社会，互联网相关机构、企业和用户应共同发力，持续改善中文域名应用环境。

工业和信息化部信息通信管理局副局长谌凯表示，实施网络强国战略和国家大数据等支持基于互联网的各类创新，推进数字产业化和产业数字化，不断做强、做优、做大我国的数字经济，域名、IP地址等基础资源，是推进数字经济发展最重要的基石，工业和信息化部作为互联网行业主管部门，持续加强互联网基础管理，完善推广应用的环境，推动包括中文域名在内的互联网基础资源不断发展。

中华商标协会秘书长吴东平表示，域名和商标有着相似的识别属性，也是品牌在网上的重要体现形式之一，所以中文域名的注册应用与商标品牌知识产权保护紧密相连。中文域名属于网络品牌和网络知识产权的范畴，注册中文域名.网址有助于企业的网络品牌保护和商标保护。网络商标的定义是指商标在互联网上的延伸，包括中文域名等应用场景。吴东平认为，中文域名环境不断完善、中文域名的普及，对品牌相关战略有着重要的意义。为此，中华商标协会将商标品牌知识产权与中文域名线上线下结合，推动品牌相关建设，努力提升中国品牌在世界互联网的影响力。

互联网域名系统国家工程研究中心主任毛伟认为，中文域名是构建网络空间命运共同体的重要实现；中文域名是数字经济时代下的重要品牌载体和战略资源；中文域名还是网络空间传播中华文化的重要途径。在他看来，当前中文域名发展的最大难点，是应用环境不完善，建议要持续探索中文域名的应用技术方案，持续改善中文域名的应用支持环境。

另据会议发布的《全球域名发展统计报告》显示，中文域名领跑全球多语种域名。目前，全球共有97个IDN gTLD（国际化顶级域名），域名保有量为43.0万。全球中文gTLD数量为57个（59%），域名保有量达36.6万，在全球IDN gTLD域名保有量中占比85.3%。

(责编：王震、吕骞)

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