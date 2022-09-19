人民网北京9月19日电 （记者许维娜）记者获悉，为期两天的2022全球能源转型高层论坛在京落下帷幕。两天来，与会嘉宾围绕“数字赋能 绿色未来”主题，通过线上线下平台共商能源产业发展蓝图，共享全球能源产业发展经验。

据了解，18个能源领域重大项目在本届论坛上集中签约。这些签约产业项目未来3至5年将实现营收不低于200亿元，新签约金融机构可为昌平区内重要工程、重大项目、重点企业提供意向性战略授信900亿元。

北京市昌平区委常委、副区长杨仁全介绍，这是能源领域的国家级高层次论坛活动连续第四年在未来科学城“能源谷”核心区举办，这充分展现了“能源谷”在构建创新型国家战略布局中的使命担当。在前三届筹备经验基础上，2022全球能源转型高层论坛更加注重论坛的国际化、专业化和开放性，更加注重与北京市和昌平元素的全面融合。

据介绍，大会总体呈现出4个突出特点：

一是规格规模全面升级。新增加国务院国资委作为主办单位，进一步突显未来科学城能源谷央企创新高地战略价值；新增加3个专业领域分论坛，聚焦能源产业未来发展、践行“30·60”双碳战略；新增加18个重磅项目签约环节，借助论坛举办全方位展示未来科学城吸引优质项目落地发展的比较优势。

二是专业性国际化再次增强。集聚了20余名国际权威组织机构代表和中外顶级院士专家，30余名央企、跨国企业、民营总部等能源领域全球领军企业代表参会，与会院士数量是往届的4倍；邀请了世界银行等国际机构代表，外籍院士、知名能源智库首席科学家等外籍专家学者，BP、日立等跨国能源企业高管，金砖国家驻华大使、联合国相关组织代表等支持和参加论坛。

三是重磅成果集中发布。论坛发布了《中国能源革命进展报告 能源供给革命（2022）》《2022储能技术和系统商业化应用案例》研究报告，发布昌平区作为全国能源创新要素最富集区域集中布局发力先进能源产业三大赛道。

四是论坛展览全面融合。论坛将往届室内展示拓展为室内与室外相结合，集聚更多高校、企业、机构展示能源领域重磅创新成果。其中，精心策划“能聚昌平、源动未来”主题展览，全面展示先进能源领域领军企业及研发攻关最新成果，以沉浸式氛围和数字化体验的展览展示，讲述能源谷绿色发展故事。

据悉，本届论坛由国务院发展研究中心等4部委与北京市政府共同举办，由开幕式、主论坛、七场专题分论坛的线下活动和线上播出并行的会议方式（全球中英文现场同步录播），以及重磅项目集中签约、重大成果发布、展览展示、创新大赛组成。

(责编：王震、吕骞)

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