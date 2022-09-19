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如何推动开源生态健康有序发展？这场大会进行了探讨

2022年09月19日16:51 | 来源：人民网
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人民网北京9月19日电 （王绍绍）近日，为进一步探索我国开源生态发展模式，推动国内开源生态健康有序发展，2022 OSCAR开源产业大会在北京举行。“开源的健康发展离不开标准，因此大力推动开源标准体系建设，不仅有利于推进开源项目高质量、高效率落地，还有利于提升产业基础能力和产业链现代化水平。”中国通信标准化协会副理事长兼秘书长代晓慧表示。

针对开源各领域的标准研制工作，代晓慧建议，发挥开源在产业数字化转型中的重要作用，全面完善开源标准体系构建。在未来工作中，要不断推进标准体系建设等开源产业化工作，为繁荣我国开源产业生态体系贡献更大的智慧和力量。

中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏表示，如今开源的主要矛盾已经从从生产升级到使用环节，云、AI计算等新兴技术让产业重新思考开源的制度建设和开放方式，开源需与法律、监管和标准的更密切的互动和合作。同时，WEB3与开源开始相互影响，如社区建设、许可证制修订和信任科技等，开源已经发展成为数字公共品的典型生产供给方式。

会上，中国信通院正式发布最新的可信开源评估成果，包括：可信开源治理、开源项目与开源社区、开源服务商、开源供应链等系列评估结果。

据了解，为应对近年来开源安全事件频发现状、提高重点行业软件产品开源代码安全性，中国信通院牵头成立“开源供应链安全共筑示范社区”。社区首批示范成员单位均完成中国信通院软件产品开源代码安全试评估，在代码来源、代码质量、知识产权可控性和产品成熟度等方面均有提升。

(责编：王震、吕骞)
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