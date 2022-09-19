人民网记者 栗翘楚

近年来，在电动化浪潮下，中国新能源汽车产业一路高歌猛进，成为我国工业经济实现企稳回升的一抹亮色。中国汽车工业协会最新统计显示，今年前8个月，我国新能源汽车产销分别完成397万辆和386万辆，同比分别增长1.2倍和1.1倍，市场占有率为22.9%。新能源汽车出口34万辆，同比增长97.4%。

我国发展新能源汽车有哪些优势，能源高效利用和回收方面有哪些探索，未来新能源汽车还将有哪些技术趋势？记者在2022年世界新能源汽车大会上专访多位行业专家，探寻新能源汽车产业发展新机遇。

先发优势明显 我国新能源汽车产业发展超预期

今年以来，在全球汽车产业整体下行的情况下，新能源汽车实现逆势增长，尤其是我国新能源汽车产业发展远超预期。分析其高速增长的原因，中国汽车工程学会秘书长张进华表示，一是产业供给侧投入力度加大，企业电动化转型持续加速，新能源汽车产品矩阵日益丰富。二是经过多年的技术积累和市场培育，新能源汽车性价比不断提升，产品竞争力明显增强，消费者认可度显著提高。三是智能化赋能电动化，用户体验显著提高，智能新能源汽车魅力进一步提升。四是产业扶持政策构筑基础，促推广政策延续。

中国在新能源汽车领域具有极大的先发优势，我国汽车产业正在从纵向一体化垂直产业链向横向网格化生态圈和价值链变革。

能源变革与技术融合不仅体现在乘用车上，商用车也在驶入新能源赛道。

北京理工大学孙逢春院士表示，多式联运、重载列车和挂车大宗货物长途运输成为交通运输系统高效节能减排必然发展趋势；动力电源化、分布式电驱动轮毂化、车路云网协同化成为交通节能减排主要途径；整车分布式纯电驱动控制、运载装备轻量化、高比能高安全动力电池、智能混合动力电源、电驱动轮毂将成为电动车辆发展的关键技术；车电分离、换电模式将是汽车技术和运行商业模式变革必然趋势。

围绕车型细分市场角度观测过往几年电动车走势，国家信息中心副主任徐长明预测未来新能源汽车市场发展走向。他表示，由于车企对技术的不断完善，在10-20万价格区间已出现极具竞争力的A级车型。同时，PHEV车型的普及将对电动车型下一步发展起到巨大推动作用，预计未来几年，插电式车型增速会高于纯电车型。此外，随着新能源汽车产品力的提升，将加速有车家庭从油车往电车的转换，并最终推动电动车整体市场发展。

市场需求旺盛 动力电池回收利用迈上新台阶

随着全球新一轮产业革命和产业变革的兴起，绿色低碳可持续发展成为下一阶段发展的重要目标。其中，动力电池回收是推动工业实现绿色低碳发展的重要举措。

中国汽车技术研究中心有限公司首席专家，中汽数据有限公司副总经理赵冬昶表示，应从加强供应保障和扩大循环利用两个角度入手，在矿产资源开采、加工、制造、使用和回收在内的全生命周期，建立资源风险应对的闭环管理体系。

生态环境部固体废物与化学品管理技术中心总工程师韦洪莲表示，在产品标准体系及市场准入规则设计中，要加快推动动力电池出厂的规格尺寸的统一，限定电池的长度、宽度，构建有效的回收利用网络。加快构建动力电池回收环节碳足迹相关的标准体系，更好地符合海外要求，符合国内的“双碳减排”的要求。

与此同时，动力电池回收离不开数字化工具。北京理工大学教授、电动车辆国家工程研究中心主任王震坡表示，希望利用平台收集数据来规范行业化管理，开展产业发展现状的分析工作，包括生产、应用、售后、梯次等进行多个维度的数据分析，为行业管理提供数据依据；通过数据挖掘，来赋能回收利用体系的建设。

布局空中出行 飞行汽车“试飞”行业领域新蓝海

当前，随着设计上的巨大改进、电池技术的发展、汽车的智能化，越来越多的汽车厂商正致力飞行汽车的研发。截至目前，谷歌、优步、英特尔等，车企则有大众集团、丰田、本田、现代、通用汽车、吉利、小鹏汽车、广汽等科技企业纷纷入局。

中国民用航空局原副局长李健指出，《“十四五”通用航空发展专项规划》等相关政策的发布，面向小型航空器初步构建了保障安全、分类使用的规章体系，在基础设施建设、政策环境构建等方面，为未来飞行汽车产业发展提供了一定的支持与保障。

交通运输部科技司司长岑晏青表示，《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035年）》明确指出要大力发展综合交通，部署飞行汽车研发，突破飞行器与汽车融合、飞行与地面行驶自由切换等技术。他表示，飞行汽车是新型载运工具中具有代表性的创新方向，希望各方按照确保安全、鼓励创新、科学包容的原则，共同推动飞行汽车技术健康快速发展。

清华大学教授曲小波表示，未来陆空协同路线图主要分为三个阶段：当前至2025年，进入电动垂直起降载人飞行器，真正开启了空中交通的出行蓝图；2025-2035进入飞行汽车阶段，实现特殊位置、特殊时间、特殊场景下短时飞行；2035-2050，达到飞行汽车的终极形态、脱离对大型基础设施依赖、实现全域低空飞行。

当前，新能源汽车国内市场渗透率持续提升加速汽车数字化、智能化进程。清华大学（车辆学院）汽车产业与技术战略研究院院长助理刘宗巍表示：“汽车产业的智能制造及数字化转型具有独特的战略性、重要性、紧迫性，汽车将构建移动的、智能的、数据的、交互的物理空间于一体的‘新汽车’，在即将行成的超级智能、绿色生态产业模式中，汽车行业会发挥极其重要的作用。”

(责编：王震、吕骞)

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