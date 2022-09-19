中共中央宣传部举行党的十八大以来自然资源事业发展成就新闻发布会。来源：国新网

人民网北京9月19日电 （记者杨曦）今日，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍新时代自然资源事业的发展与成就有关情况。

国家林业和草原局副局长李春良表示，党的十八大以来，我国林草事业取得历史性成就、发生历史性变革。各级林草部门扎实推进林业草原国家公园三位一体融合发展，用林草之笔绘就生态画卷。

数据显示，当前，我国森林面积34.60亿亩、居世界第五位，森林蓄积量194.93亿立方米、居世界第六位，人工林保存面积13.14亿亩、居世界第一位；草地面积39.68亿亩、居世界第二位；湿地面积8.50亿亩左右、居世界第四位；我国还是世界上生物多样性最丰富的12个国家之一，是涵盖世界上几乎所有生态系统类型的国家，高等植物种数、脊椎动物种数分别占世界的10%和13.7%，都居世界前列；我国林草总碳储量达到114.43亿吨，也居世界前列。

“这些数据，反映出了党的十八大以来我国林草建设交出的优异生态答卷。”李春良重点从以下六方面进行介绍：

十年来，美丽中国绿色本底不断夯实。持续开展大规模国土绿化行动，累计完成造林9.6亿亩，种草改良1.65亿亩，新增和修复湿地1200多万亩。我国森林覆盖率达到24.02%，草原综合植被盖度达到50.32%。近十年中国为全球贡献了四分之一的新增森林面积。

十年来，新型自然保护地体系初步建立。我们努力构建以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地体系。正式设立了三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山首批5个国家公园。在北京设立了国家植物园，在广州设立了华南国家植物园。74%的重点保护野生动植物物种、65%的高等植物群落得到了有效保护。

十年来，荒漠生态治理打造国际标杆。我们累计完成防沙治沙任务2.78亿亩，荒漠化土地、沙化土地、石漠化土地面积分别减少7500万亩、6488万亩和7895万亩，可治理沙化土地治理率达到53%。涌现出了王有德等一批治沙英雄，形成了八步沙、右玉、柯柯牙等治沙精神。

十年来，林草资源管理新格局基本形成。全面推行林长制，省市县乡村五级林长近120万名，全国有421名省级领导干部担任林长。林草资源信息化管理水平大幅提升，建成了林草生态网络感知系统，实现了林草资源“一个体系”监测、“一套数”评价、“一张图”管理。森林火灾受害率和草原火灾受害率分别稳定在0.9‰和3‰以下，远低于世界平均受害率。

十年来，重大生态工程筑牢生态安全屏障。在青藏高原、黄河流域、长江流域等重要生态区位，实施66个林草区域性系统治理项目和40个国土绿化试点示范项目。全面实施天然林保护工程， 25.78亿亩天然林得以休养生息；退耕还林还草工程，两轮累计实施5.2亿亩，陕西的绿色版图向北延伸400公里；启动时间最早、历时最长的“三北工程”，过去十年集中建设了15个百万亩防护林基地。实行草原禁牧和草畜平衡制度，让广袤的草原得到了休养生息。

十年来，践行“两山”理论，努力实现“生态美、百姓富”。我们充分挖掘和发挥林草资源“四库”作用，助力脱贫攻坚和乡村振兴。2021年全国林业产业总产值超过8万亿元。油茶面积达到6800万亩，带动近200万贫困人口增收致富。积极发展特色林果业，新疆阿克苏特色林果面积稳定在 450万亩，农民人均纯收入中林果业收入占比达到1/3。在全国选聘建档立卡贫困人口生态护林员110.2万名，组建了2.3万个造林种草合作社，带动2000多万贫困人口脱贫增收。

“通过以上这些，我们可以强烈地感受到，过去十年，我国的生态面貌和生态状况不断向好，呈现出人与自然和谐共生的生动局面，广大人民群众充分享受天蓝、地绿、水清的优美生态环境。同时，中国的生态文明建设也得到了国际社会的广泛赞誉，中国成为了全球生态文明建设的参与者、推动者和引领者。”李春良说。

(责编：杨曦、吕骞)

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