人民网北京9月19日电 （记者车柯蒙）近日，全球监测和数据分析公司尼尔森IQ发布的报告显示，尽管受疫情影响，实体零售行业承压较大，但在中国快消品零售渠道结构中，线下实体零售仍占60%，线下实体零售展现出强劲韧性。

根据报告，2022年7月O2O渠道虽然占比仅为2%，但较2019年1月增幅51%。这不仅给中国经济注入了新的增长活力，也给疫情下的实体零售带来生机和信心。尼尔森IQ中国区董事总经理宋烨表示，“过去几年中国零售行业发生了巨大的变化，随着移动互联网技术革新、商品供应链逐步完善和物流配送服务的发展，零售企业在产品、消费场景，甚至管理等方面都发生了巨大的变革。”

同时，报告显示，受疫情影响，人们的消费习惯和行为发生了改变。现代连锁通路提供更优质的产品选择（生鲜品类、自有品牌、新消费品牌）；更丰富的购物体验（方便快捷，场景化体验，环境舒适）；跨平台（虚拟和实体）的价格及产品对比；O2O近场购物体验、以及供应链的配送支持变得尤为重要。

此外，由于通路界限变得更模糊，传统食杂店将迎来全面升级。根据尼尔森IQ研究显示，E-POS系统在大型食杂店的渗透率从2019年的14%增加到2021年的18%，增速为24%，数字化支付更便捷；同时，2021年90%的大型食杂店拥有冷藏冷冻设备（2020年为86%）。此外，大型食杂店（大于40平米）销售的平均品类数量从2019年的36个增加到2021年的43个，增长了19%；而由于部分电商巨头拓展线下to B渠道，也促进了食杂店增加售卖网红产品、进口食品等，进一步丰富了商品种类。

(责编：王震、吕骞)

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