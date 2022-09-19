中共中央宣传部举行党的十八大以来自然资源事业发展成就新闻发布会。来源：国新网

人民网北京9月19日电 （记者杨曦）今日，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍新时代自然资源事业的发展与成就有关情况。

自然资源部地质勘查管理司司长于海峰介绍，为保障国家能源资源安全，2011年开始，自然资源部按照国务院的要求，组织实施找矿突破战略行动。十年来，形成了一批重要矿产资源战略接续区，在开采消耗持续加大的情况下，主要矿产保有资源量普遍增长。

一是石油、天然气新发现23个亿吨级大油田和28个千亿方级大气田，非油气矿产新形成32处资源基地。

二是西部石油新增探明地质储量占了全国一半以上，产量约占全国的1/3。西部天然气新增探明地质储量和产量均占全国80%以上。海域油气产量约占全国1/4。特别是2021年，渤海油田原油产量超过3000万吨，新增产量明显增加。另外，我们还新形成了32处非油气矿产资源基地，有25处都在我们国家西部。

三是80余座老矿山新增资源量达到了大中型规模，近800座生产矿山不同程度地延长了服务年限。

四是我国基础地质调查工作程度不断提高，1：5万区域地质调查覆盖率由24.7%提高到45.5%，重要找矿远景区调查工作已经全面覆盖。

五是“青藏高原地质理论创新与找矿重大突破”、固体矿产勘查区“三位一体”找矿预测理论等科研成果，极大地支撑了国内的找矿行动。

六是发布煤炭、铁等124个矿种“三率”指标要求，遴选推广360项先进适用技术、工艺及装备，石油采收率平均提高了9个百分点，固体矿产开采回采率平均提高8个百分点，选矿回收率平均提高9.5个百分点。

七是推进修订《矿产资源法》，深化矿业权出让制度改革，形成了我国矿产资源储量分类新规范。

“下一步，自然资源部将会同相关部门组织实施新一轮找矿突破战略行动，突出紧缺战略性资源，加强基础地质工作，加大勘查特别是精查力度，充分发挥各类市场主体作用，切实增强我国战略性矿产资源保障能力。”

(责编：杨曦、吕骞)

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