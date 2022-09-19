人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

泸州老窖位列2022中国企业500强第300位 排名较上年提升37位

2022年09月19日15:53 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：泸州老窖位列2022中国企业500强第300位 排名较上年提升37位

　　近日，中国企业联合会、中国企业家协会在北京举办新闻发布会，向社会发布了“2022中国企业500强”“2022中国制造业企业500强”在内的多项重磅榜单。

　　泸州老窖以营业收入790.14亿元，同比增长30.03%；利润总额147.10亿元，同比增长25.70%；资产总额3205.16亿元，同比增长17.00%等指标，再次入围“中国企业500强”，位列第300位，排名较上年提升37位，同时入围“2022中国制造业企业500强”，位列第139位，排名较上年提升17位。

　　2021年，面对复杂多变的外部环境和疫情的严重冲击，泸州老窖始终聚焦白酒主业，扬优势、补短板、壮实力，实施“金融+实业”双轮驱动，保持了良性快速发展势头，实现了“十四五”良好开局，高质量发展迈出新步伐。

　　据悉，未来泸州老窖将积极服务和融入新发展格局，在全力服务区域重大发展战略中找准自身定位和发展路径，按照“优势叠加、协同发展”思路，全力推进集团、股份“双引擎”驱动，不断提升企业品牌号召力、资本影响力和市场竞争力，向“成为具有全球影响力的大企业大集团”目标不断迈进。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中央企业将设首席合规官全面参与重大决策
　　人民网北京9月19日电 （黄盛）据国务院国资委日前对外发布的《中央企业合规管理办法》（以下简称《办法》）显示，中央企业应当结合实际设立首席合规官，不新增领导岗位和职数，由总法律顾问兼任，对企业主要负责人负责，领导合规管理部门组织开展相关工作，指导所属单位加强合规管理。《办法》自2022年10月1日起施行。…
十年来，我国新发现23个亿吨级大油田和28个千亿方级大气田
　　中共中央宣传部举行党的十八大以来自然资源事业发展成就新闻发布会。来源：国新网 人民网北京9月19日电 （记者杨曦）今日，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍新时代自然资源事业的发展与成就有关情况。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部