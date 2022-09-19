原标题：泸州老窖位列2022中国企业500强第300位 排名较上年提升37位

近日，中国企业联合会、中国企业家协会在北京举办新闻发布会，向社会发布了“2022中国企业500强”“2022中国制造业企业500强”在内的多项重磅榜单。

泸州老窖以营业收入790.14亿元，同比增长30.03%；利润总额147.10亿元，同比增长25.70%；资产总额3205.16亿元，同比增长17.00%等指标，再次入围“中国企业500强”，位列第300位，排名较上年提升37位，同时入围“2022中国制造业企业500强”，位列第139位，排名较上年提升17位。

2021年，面对复杂多变的外部环境和疫情的严重冲击，泸州老窖始终聚焦白酒主业，扬优势、补短板、壮实力，实施“金融+实业”双轮驱动，保持了良性快速发展势头，实现了“十四五”良好开局，高质量发展迈出新步伐。

据悉，未来泸州老窖将积极服务和融入新发展格局，在全力服务区域重大发展战略中找准自身定位和发展路径，按照“优势叠加、协同发展”思路，全力推进集团、股份“双引擎”驱动，不断提升企业品牌号召力、资本影响力和市场竞争力，向“成为具有全球影响力的大企业大集团”目标不断迈进。

(责编：董童、李源)

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