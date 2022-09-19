9月19日上午，国家发展改革委举行9月份新闻发布会。图片来源：国家发展改革委官网

人民网北京9月19日电 （记者申佳平）鸡蛋、蔬菜价格回落；猪肉价格难以持续大涨；泸定地震灾区供电已基本恢复……9月19日，在国家发展改革委举行的9月份新闻发布会上，国家发展改革委新闻发言人孟玮就多个民生热点话题作出回应。

紧盯“菜篮子”

重要民生商品价格总体平稳

重要民生商品保供稳价事关群众基本生活。孟玮指出，国庆节日临近，蔬菜、猪肉等重要民生商品需求趋旺，叠加国内疫情多点散发、部分地方出现强降雨天气等不利因素，重要民生商品保供稳价工作面临一定压力。

对此，国家发展改革委在紧盯蔬菜、猪肉等重要民生商品市场供需形势的基础上，进一步压实“菜篮子”市长负责制，督促指导各地采取加强生产、投放储备、市场监管等多种方式，切实做好保供稳价工作。

一是指导各地紧抓蔬菜生产、加强产销衔接、畅通运输配送，保障终端市场“微循环”顺畅、市场供应充足。采取平价销售、补贴流通销售环节、减免批发市场进场费等措施，促进价格平稳运行。

二是及时投放中央猪肉储备，指导各地加大力度同步投放地方政府猪肉储备，投放价格低于市场价格，保障生猪猪肉市场供应和价格平稳运行。同时，指导各地适时投放成品粮油、蔬菜、鸡蛋等储备，增加市场供应。

三是鼓励重点骨干企业坚持诚信经营、带头保供稳价，协调有关部门严厉打击串通涨价、哄抬价格等违法违规行为。

“从市场运行情况看，有关政策措施取得积极成效，近期成品粮油价格基本稳定，蔬菜、鸡蛋价格回落，猪肉价格总体平稳运行。”孟玮表示。

猪价难大涨

9月份合计投放猪肉储备约20万吨

“今年以来，国内生猪价格经历了先跌后涨的过程，近期在每公斤22-24元区间波动，处于历史较高水平；最近一周猪粮比价为8.38：1，处于猪肉储备预案确定的6：1至9：1合理区间的上沿。”孟玮介绍，对于后期生猪市场供需和价格形势，近日，国家发展改革委价格司多次组织有关方面进行深入分析研判，各方分析认为，目前能繁母猪、新生仔猪、育肥猪存栏量均连续回升，加之天气转凉后育肥猪生长速度加快，以及企业冻肉库存处于较高水平、绝大部分将在年内供应市场，因此今后一段时间生猪猪肉市场供应有保障，价格难以持续大幅上涨。

“猪贱伤农，肉贵伤民”。孟玮指出，近期，为增加中秋、国庆等节日市场供应，国家发展改革委会同有关部门投放了两批中央猪肉储备，近日还将投放第三批储备，并指导各地加大力度同步投放地方猪肉储备。根据已投放数量和后期投放计划，预计9月份国家和各地合计投放猪肉储备20万吨左右，单月投放数量达到历史最高水平，投放价格低于市场价格。

“今后几个月，国家生猪价格调控工作的重点是防范价格过快上涨。”孟玮表示，下一步，国家发展改革委将会同有关部门继续紧盯生猪市场动态，结合市场供需和价格形势，分批次持续投放中央猪肉储备，并督促指导各地同步投放猪肉储备，必要时还会进一步加大投放力度，并加强市场监管和预期引导，促进市场和价格平稳运行。

应对极端高温

泸定地震灾区供电已基本恢复

今年夏季，面对我国电力电量超预期增长，特别是有完整气象记录以来持续时间最长、范围最广、强度最大的极端高温天气对电力保供的严峻考验。

孟玮指出，国家发展改革委会同煤电油气运保障工作部际协调机制成员单位和各地区、有关企业，加强统筹协调，强化保电措施，狠抓工作落实，较好保障了经济社会发展和人民群众度夏用电需求。在应对四川高温干旱天气、做好能源保供方面，一是跨区通道按最大能力支援。统筹调配全网资源支援四川，安排8条入川电力通道全部满送，单日最大支援电力达1200万千瓦，单日最大支援电量达1.32亿千瓦时。

二是全力保障民生用电需求。指导地方政府及时启动突发事件能源供应保障应急预案，协调国家电网调集50台应急发电车紧急驰援四川，保障民生和重点行业用电需求。

三是全力做好天然气的供应保障。协调保障四川地区天然气生产供应基本稳定，保障燃气电厂发电用气充足供应。

孟玮透露，泸定县6.8级地震发生后，国家发展改革委立即启动应急响应机制，建立与四川省和有关能源企业的联系渠道，迅速了解震情灾情以及能源交通等基础设施受损情况，认真做好应急响应准备，全力配合有关部门做好抗震救灾相关工作。同时，持续开展煤电油气运保障调度，第一时间与应急管理部、交通运输部等单位和有关中央企业联系，密切关注灾情以及对煤炭、电力、油气、交通等运行造成的影响，指导做好受损电力设施抢修恢复和抗震救灾能源保供工作。截至目前，灾区供电已基本恢复，部分用户按照当地政府要求暂未恢复供电，已转移至安置点供电。

规范新能源汽车

促进新能源汽车产业高质量发展

今年以来，我国新能源汽车保持快速增长。数据显示，今年1-8月，新能源汽车产销分别完成397万辆和386万辆，同比增长1.2倍和1.1倍；出口34万辆，同比增长97.4%；新能源汽车销量占全部汽车销量比重达到22.9%；新能源汽车保有量超过1000万辆。

孟玮指出，从更长周期看，近年来，我国新能源汽车产销量快速增长，关键技术水平大幅提升，充电基础设施等配套服务体系不断健全，可以说，我国新能源汽车产业已形成良好基础，新能源汽车发展进入全面市场化拓展期。

一是有明确的发展方向和规划政策体系。我国将新能源汽车作为汽车产业转型升级的主攻方向，出台新能源汽车发展规划，形成了完善的科技、产业、财税等支持政策体系，为新能源汽车产业发展壮大提供了坚实保障。

二是有比较完备的产业支撑体系。我国拥有新能源汽车及关键零部件、生产设备、基础材料等全产业配套能力，在产业规模、协作效率、配套成本等方面形成一定优势，为企业开展技术研发、产品研制提供了有效支撑。

三是有超大规模市场优势。我国是全球最大的汽车市场，也是最大的新能源汽车市场。当前我国汽车市场呈现消费升级态势，年轻消费群体对新技术、新产品接受程度高，新能源汽车市场仍有较大增长潜力。

孟玮表示，下一步，国家发展改革委将认真落实新能源汽车产业发展规划，持续促进新能源汽车产业高质量发展。

(责编：申佳平、吕骞)

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