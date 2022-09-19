人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

农业农村部部署全面推进豆粕减量替代行动

2022年09月19日20:42 | 来源：新华网
小字号

新华社北京9月19日电（记者于文静）农业农村部19日召开豆粕减量替代行动工作推进视频会，全面推进豆粕减量替代行动，促进养殖业节粮降耗，保障国家粮食安全。

农业农村部有关司局负责人表示，供需紧平衡是我国粮食安全的长期态势，豆粕减量替代对于养殖者节本、饲料生产者节料、全行业增效和国家粮食安全具有重要意义。

据了解，近年来，农业农村部大力实施豆粕减量替代行动，在需求端压减豆粕用量，在供给端增加替代资源供应，取得了良好效果。2021年全国养殖业消耗的饲料中豆粕占比降到15.3%，比2017年下降2.5个百分点，节约豆粕1100万吨。

这位负责人表示，要进一步加强部门联动、部省联动、政企联动、科企联动，充分发挥行业协会的作用，在全行业深入实施豆粕减量替代行动，加力推广低蛋白日粮技术，加快推进替代资源开发利用，着力增加优质饲草供给，加强政策和技术保障。

据了解，会议发布了豆粕减量替代的3类技术模式和8家企业典型案例。全国畜牧总站等单位联合发布聚焦“提效减量”推进豆粕减量替代倡议书。

(责编：杨光宇、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：持续加强互联网基础管理 完善中文域名应用环境改善
　　为落实《“十四五”信息通信行业发展规划》，进一步推动与中文域名在各领域和行业的应用，在近日举行的第五届中文域名创新应用论坛上，中文域名领域的专家结合“十四五”规划对中文域名的发展，进行了多角度的解读和研讨。多位行业人士认为，中文域名是含有中文字符的新一代域名，是互联网上的“门牌号码”。…
工信部：提升动力电池回收利用水平 支持相关产业发展
　　人民网北京9月19日电 （王绍绍）近日，工信部对外公开《对十三届全国人大五次会议第3775号建议答复》（工信建议〔2022〕230号 以下简称《答复》），针对胡成中等3位全国人大代表在今年全国两会期间提出的有关动力电池回收的建议给予正式答复。 《答复》称，动力电池回收利用对于推动新能源汽车产业持续健康发展、保护生态环境与社会安全、保障战略资源供给具有重要现实意义。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部