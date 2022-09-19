新华社北京9月19日电（记者于文静）农业农村部19日召开豆粕减量替代行动工作推进视频会，全面推进豆粕减量替代行动，促进养殖业节粮降耗，保障国家粮食安全。

农业农村部有关司局负责人表示，供需紧平衡是我国粮食安全的长期态势，豆粕减量替代对于养殖者节本、饲料生产者节料、全行业增效和国家粮食安全具有重要意义。

据了解，近年来，农业农村部大力实施豆粕减量替代行动，在需求端压减豆粕用量，在供给端增加替代资源供应，取得了良好效果。2021年全国养殖业消耗的饲料中豆粕占比降到15.3%，比2017年下降2.5个百分点，节约豆粕1100万吨。

这位负责人表示，要进一步加强部门联动、部省联动、政企联动、科企联动，充分发挥行业协会的作用，在全行业深入实施豆粕减量替代行动，加力推广低蛋白日粮技术，加快推进替代资源开发利用，着力增加优质饲草供给，加强政策和技术保障。

据了解，会议发布了豆粕减量替代的3类技术模式和8家企业典型案例。全国畜牧总站等单位联合发布聚焦“提效减量”推进豆粕减量替代倡议书。

(责编：杨光宇、白宇)

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